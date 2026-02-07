El Samsung S24 FE es el gama alta barato para comprar en 2026: muchas actualizaciones, pantalla AMOLED 2X y cámaras profesionales

Samsung es uno de los reyes del tope de gama con la venidera familia S26, pero también es de los más vendidos en la gama media, pero también busca hacerse un nicho en la llamada "gama alta económica", teniendo un punto de quiebre con el Samsung S24 Fe el cual fue lanzado en 2024 y sigue siendo muy buscado por los usuarios.

Samsung S24 Fe: pantalla top, procesador cumplidor y batería que pudo ser mejor

Comencemos con la pantalla del Samsung S24 Fe, la cual esta compuesta de tecnología AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con resolución FullHD+, a la vez de 120 hercios de tasa de refresco por lo que podrás moverte por el dispositivo con mucha fluidez, 385 de densidad de píxeles por pulgada (PPI), a la vez de 1900 nits de brillo máximo y resistencia al polvo como al agua con certificación IP68.

Pese a que mucho pedían un procesador Snapdragon a la altura de un gama alta, este dispositivo incorpora el chip Exynos 2400e que se desenvuelve bien con tareas pesadas y videojuegos con gráficos altos, pero también con una RAM de 8GB, pero con memoria interna de 128GB, de 256GB y de 512GB.

La batería queda un poco en debe con su autonomía de 4700mAh, pero con una carga rápida que, es verdad, no parece insuficiente, de 25W que, por su precio, como mínimo, debía incluir unos 45W. Además de esto, posee carga inversa, pero también carga inalámbrica en los 15W.

Lo mejor del Samsung S24 Fe: cámara, software y actualizaciones

Del lado de su software, el Samsung S24 Fe incluye el OneUI 6.1 basado en Android 14, pero con una política de actualizaciones de 7 años para el sistema operativo, pero también para los parches de seguridad y, por si fuera poco, ha recibido Galaxy AI, que es la inteligencia artificial de la marca surcoreana.

Su apartado fotográfico deja a todos quienes lo usen grandes sensaciones con su triple sensor, muy nítido en resultados como bastante estable. Tiene lente principal de 50 MP, ultra gran angular de 12 MP, telefoto de 8 MP con zoom óptico 3X, frontal de 10 MP y grabación de video es de 8K a 30fps y 4K en 60fps.