0
Lineas verde en la pantalla del teléfono: ¿Qué es y cómo solucionarlo?

Constantemente se presentan problemas en los celulares y la aparición de las líneas verdes puede ser una de ellas. Es importante saber por qué sucede.

Jasmin Huaman
Qué hacer si aparece una línea verde en la pantalla de mi celular.
La calidad de las pantallas AMOLED se han convertido en una opción factible para los smartphones de la gama media y es común ver que la mayoría las tiene implementadas. Sin embargo, si presentas problemas con la línea verde, debes saber que esto normalmente ocurre con los dispositivos Android.

¿Qué es el problema de la línea verde?

Son miles de usuarios se reportan que en su smartphone aparece repentinamente una línea verde que recorre casi toda la pantalla. Esto es una fina franja verde que va de arriba a abajo y que interrumpe la visión completa, a pesar de que el dispositivo funcione con normalidad.

Se ha presentado este problema de las líneas verdes mayormente en teléfonos de marcas como Samsung, OnePlus, OPPO, Vivo, iQOO, Xiaomi, Motorola, HUAWEI e incluso Apple, esto quiere decir que es poco probable que el problema sea de origen de software. Este problema se presenta en equipos de gama media.

Smartphones

Líneas verdes en la pantalla del celular. | Foto: Captura

Cómo solucionar el problema de las líneas verdes en la pantalla

La única manera de solucionarlo es reemplazando la pantalla completamente. Esto también se raliza para descartar la posibilidad de un problema dentro del software y aunque no es una solución deseada, puede evitar la pérdida de dinero intentando otros servicios.

No obstante, no se descarta la posibilidad de reiniciar el teléfono para encontrar una posible solución o visita un centro de servicio cercano de la misma empresa o marca del dispositivo móvil para que tengas una opinión más certera. Lo que se recomienda NO hacer es usar un encendedor y colocarlo al borde del teléfono. Esto es muy arriesgado y podría ocasionar un accidente.

