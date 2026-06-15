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Canal confirmado para ver Portugal vs Congo por partido del Mundial 2026

Conoce dónde ver la transmisión del partido entre Portugal vs Congo, con Cristiano Ronaldo, por el grupo K del Mundial 2026.

Diego Medina
Portugal y Congo se estrenan en la Copa del Mundo 2026.
Portugal y Congo se estrenan en la Copa del Mundo 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
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Todo va quedando listo para uno de los partidos más esperados del Mundial 2026: el Portugal vs Congo, por la primera jornada del grupo K. El gran protagonista de este choque será Cristiano Ronaldo, quien afrontará su última Copa del Mundo con la camiseta lusa. Ante este panorama, te informamos el canal confirmado para ver estos vibrantes 90 minutos desde el Estadio Houston.

Conoce dónde ver todos los partidos del Mundial 2026.

PUEDES VER: Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 EN VIVO: canales y transmisión GRATIS

¿Dónde ver Portugal vs Congo?

El partido entre Portugal vs Congo por el Mundial 2026 se verá en vivo por América TV, DirecTV Sports, Disney Plus y Paramount+ en todo el territorio peruano. Estos son los canales oficiales autorizados por la FIFA para la emisión de este compromiso internacional.

Canales de transmisión para ver Portugal vs Congo

  • Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
  • Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV
  • Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
  • México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
  • Paraguay: GEN, Trece
  • Perú: América TV, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount+
  • Portugal: Sport TV1, SIC, Sport TV2, Sport TV Multiscreen, Sport TV5, LiveMode
  • España: DAZN, Movistar+
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+
  • Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, inter
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo será la figura del Portugal vs Congo por el Mundial 2026.

Portugal vs Congo por el Mundial 2026: fecha, día y horario confirmado

El partido del Mundial 2026 entre las selecciones de Portugal y Congo se jugará el próximo miércoles 17 de junio desde las 12.00 p. m. (17.00 horas GMT) en el Estadio Houston, en Estados Unidos.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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