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Cristiano Ronaldo le bajó las expectativas a ganar el Mundial con Portugal: "Paso a paso"

Antes de viajar a Estados Unidos, Cristiano Ronaldo tomó la palabra y dejó sentidas palabras de cara a la participación de Portugal en el Mundial 2026.

Gary Huaman
Cristiano Ronaldo debutará en el Mundial 2026 ante República del Congo.
Cristiano Ronaldo debutará en el Mundial 2026 ante República del Congo. | Foto: AFP
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La selección de Portugal fue una de las últimas delegaciones que partieron rumbo a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026 y, antes de subir al avión en el aeropuerto Humberto Delgado de Lisboa, el capitán Cristiano Ronaldo tomó la palabra y les envió un mensaje a todos los aficionados lusos.

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El delantero del Al-Nassr trató de bajar un poco las expectativas de quienes esperan que gane la Copa del Mundo y señaló que tratarán de ir paso a paso: Lo más importante es empezar bien con el primer partido, el segundo y el tercero, pasar en primer lugar del grupo y a partir de ahí ir viendo partido a partido’.

Luego, el capitán de Portugal añadió: ‘Pero no tenemos que ir ya con las expectativas de que vamos a ganar. Creo que tiene que ser paso a paso, con calma. El camino se construye caminando, es decir, paso a paso, por eso empezar bien el Mundial creo que es lo más importante’.

Al ser consultado sobre la nueva camada de jugadores que tiene la selección lusa, Cristiano Ronaldo dijo que es una buena generación y que le dará muchas alegrías al país: Esta es una muy buena generación, una generación que va a dar muchas alegrías a los portugueses. Así que soy muy positivo: creo que las cosas van a ir bien y que haremos un buen torneo".

Finalmente, al Bicho le preguntaron cómo se siente físicamente a sus 41 años y cerró con una rotunda declaración: ‘Me siento muy bien. ¿No has estado viendo los partidos? No hay ninguna sorpresa en absoluto’.

Cristiano Ronaldo declaró en la previa del viaje de Portugal.

Cristiano Ronaldo declaró en la previa del viaje de Portugal.

¿Cuándo debuta Portugal en el Mundial 2026?

El primer partido de Portugal en el Mundial 2026 será ante República del Congo el próximo miércoles 17 de junio en el NRG Stadium, en Houston, a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana).

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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