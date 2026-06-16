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Kylian Mbappé se acerca a Miroslav Klose: ¿a cuántos goles quedó de ser el máximo goleador de los mundiales?
Tras su doblete en la victoria de Francia sobre Senegal por el debut del Mundial 2026, el delantero del Real Madrid está muy cerca de romper un nuevo récord.
Francia derrotó por 3-1 a Senegal y sacó tres fundamentales puntos en el arranque del Mundial 2026. Encuentro en el que Kylian Mbappé se despachó con un doblete a los 66’ y 90+6’ que sirvió para que supere a Pelé y Lionel Messi en la tabla de máximos goleadores en la historia de los mundiales y para que se acerca al alemán Miroslav Klose.
Tabla de máximos goleadores en la historia de los mundiales
- Miroslav Klose (Alemania): 16 goles
- Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles
- Gerd Müller (Alemania): 14 goles
- Kylian Mbappé (Francia): 14 goles
- Just Fontaine (Francia): 13 goles
- Lionel Messi (Argentina): 13 goles
- Pelé (Brasil): 12 goles
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