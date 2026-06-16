Francia derrotó por 3-1 a Senegal y sacó tres fundamentales puntos en el arranque del Mundial 2026. Encuentro en el que Kylian Mbappé se despachó con un doblete a los 66’ y 90+6’ que sirvió para que supere a Pelé y Lionel Messi en la tabla de máximos goleadores en la historia de los mundiales y para que se acerca al alemán Miroslav Klose.

Tabla de máximos goleadores en la historia de los mundiales