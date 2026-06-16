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Kylian Mbappé se acerca a Miroslav Klose: ¿a cuántos goles quedó de ser el máximo goleador de los mundiales?

Tras su doblete en la victoria de Francia sobre Senegal por el debut del Mundial 2026, el delantero del Real Madrid está muy cerca de romper un nuevo récord.

Gary Huaman
Kylian Mbappé está muy cerca de romper el récord del alemán Miroslav Klose.
Kylian Mbappé está muy cerca de romper el récord del alemán Miroslav Klose. | Foto: composición Líbero/AFP
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Francia derrotó por 3-1 a Senegal y sacó tres fundamentales puntos en el arranque del Mundial 2026. Encuentro en el que Kylian Mbappé se despachó con un doblete a los 66’ y 90+6’ que sirvió para que supere a Pelé y Lionel Messi en la tabla de máximos goleadores en la historia de los mundiales y para que se acerca al alemán Miroslav Klose.

Tabla de máximos goleadores en la historia de los mundiales

  • Miroslav Klose (Alemania): 16 goles
  • Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles
  • Gerd Müller (Alemania): 14 goles
  • Kylian Mbappé (Francia): 14 goles
  • Just Fontaine (Francia): 13 goles
  • Lionel Messi (Argentina): 13 goles
  • Pelé (Brasil): 12 goles
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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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