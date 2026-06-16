Gol de Kylian Mbappé para el 1-0 de Francia ante Senegal. | Foto: DSports

¡Fenomenal! Gol de Kylian Mbappé para el 1-0 de Francia ante Senegal por el Mundial 2026 - VIDEO

Tras un pase sensacional al área, Kylian Mbappé se hizo presente con un espectacular gol para el 1-0 de Francia ante Senegal por el Mundial 2026.