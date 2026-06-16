Lionel Messi anotó triplete en goleada 3-0 sobre Argelia e igualó marca de Miroslav Klose

Argentina comenzó su participación en el Mundial 2026 con una actuación convincente y una goleada por 3-0 sobre Argelia en el Estadio Arrowhead de Kansas City. La vigente campeona del mundo mostró autoridad desde el inicio y dejó una gran imagen en su estreno por el Grupo J.

El gran protagonista de la jornada fue Lionel Messi. El capitán albiceleste abrió el marcador a los 17 minutos con un potente zurdazo que venció la resistencia del arquero rival y le dio tranquilidad a su selección en un partido que dominó de principio a fin.

En el complemento, la Pulga volvió a hacerse presente en el marcador. A los 60 minutos aprovechó un rebote que dejó Luca Zidane para empujar el balón y ampliar la diferencia en favor de los dirigidos por Lionel Scaloni.

La 'Pulga' marcó a los 17', 60' y 76' para sellar una actuación memorable en Kansas City.

Pero aún faltaba una joya más. A los 76 minutos, Messi culminó una gran jugada con una definición sutil y precisa, colocando la pelota junto al palo para sellar el 3-0 definitivo y completar el primer triplete mundialista de su carrera.

Además, con los tres goles Messi llegó a los 16 goles en Mundiales e igualó la marca de Miroslav Klose en la carrera por ser el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo.

Con este resultado, Argentina arranca con el pie derecho la defensa del título y renueva la ilusión de alcanzar el bicampeonato y la cuarta Copa del Mundo. Con un Messi inspirado y enchufado, la Albiceleste vuelve a soñar en grande.