Cristiano Ronaldo puede ser campeón en el Al-Nassr vs Al-Hilal: fecha, hora y canal del partidazo

Cristiano Ronaldo está muy cerca de conquistar su primer título con Al-Nassr. Tras el tremendo triunfo por 4-2 ante Al-Shabab por el duelo adelantado de la jornada 33 de la Liga Profesional de Arabia Saudita, los amarillos sumaron 82 unidades a falta de dos encuentros para que culmine el torneo asiático y la gran noticia es que pueden coronarse como campeones frente al Al-Hilal de Karim Benzema en la siguiente fecha.

Sucede que actualmente, Al-Nassr es puntero en la tabla de posiciones con 82 unidades, 5 más que los azules. De quedarse con el triunfo, llegarían a 87 puntos y le sacarían una diferencia de 8 a falta de 6 por jugarse. Es por ello que el equipo de Cristiano Ronaldo necesita el triunfo como dé lugar ante el equipo de Karim Benzema para conquistar el título.

Es preciso resaltar que Al-Nassr adelantó la fecha 33 porque disputará la final de la AFC Champions 2, por lo que Al-Hilal aún tiene tres partidos pendientes por jugar. De igual manera, los dirigidos por Simone Inzaghi también dependen de sí mismos, porque si ganan todos los encuentros que les quedan, desplazarán a Al-Nassr al segundo lugar. En la siguiente nota podrás revisar todo acerca de este partidazo.

PUESTO EQUIPO PJ DF PUNTOS 1 Al-Nassr 32 60 82 2 Al-Hilal 31 55 77

¿Cuándo juegan Al-Nassr vs Al-Hilal por la Liga Profesional de Arabia?

El clásico entre Al-Nassr vs Al-Hilal por la fecha 32 de la Liga Profesional de Arabia Saudita se jugará este martes 12 de mayo en el King Saud University Stadium (Riad).

¿A qué hora juegan Al-Nassr vs Al-Hilal por la Liga Profesional de Arabia?

El duelo entre Al-Nassr vs Al-Hilal está pactado para que empiece a la 1.00 p. m. (hora peruana) y 3.00 p. m. (hora argentina).

¿Dónde ver Al-Nassr vs Al-Hilal por la Liga Profesional de Arabia?

La transmisión del clásico entre Al-Nassr vs Al-Hilal podrá verse por la señal de Movistar Plus+ en España; FOX Sports y DAZN si te encuentras en territorio mexicano; y en Sudamérica, por Zapping en Chile.