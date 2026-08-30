Milo Yiannopoulos, exeditor de Breitbart y activista de derecha, fue deportado al Reino Unido tras ser arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un aeropuerto de Luisiana.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), su permanencia en el país americano excedió el tiempo permitido y no asistió a una audiencia de inmigración, lo que llevó a su expulsión inmediata. ¿Qué más se sabe al respecto?

Milo Yiannopoulos fue deportado tras ser arrestado por ICE en centro de Luisiana

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó, a través de un comunicado, que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportó a Milo Yiannopoulos el 28 de agosto, esto luego de su arresto en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans, en Kenner, Luisiana.

Milo Yiannopoulos fue deportado tras ser arrestado por ICE en centro de Luisiana.

Según los informes de Fox News, después de su detención, Yiannopoulos fue trasladado a un centro de detención en Alexandria, Luisiana, donde permaneció bajo custodia antes de ser expulsado del país.

El DHS también detalló que el ciudadano británico había ingresado legalmente a EE. UU. el 14 de mayo de 2019, a través de Nueva York, pero continuó en el país una vez que su estadía autorizada expiró.

La agencia indicó que un juez de inmigración emitió una orden de expulsión el 22 de julio, luego de que Yiannopoulos no se presentara a su audiencia correspondiente.

¿Cuál fue la respuesta del DHS al respecto?

Bajo este contexto, el DHS aseguró que "Yiannopoulos decidió permanecer en el país más tiempo del permitido, violando las leyes de nuestra nación".

Asimismo, la agencia no dudó en usar la deportación de Yiannopoulos para enviar un nuevo mensaje de advertencia a los inmigrantes indocumentados y resaltar las políticas de control migratorio implementadas por la administración Trump.