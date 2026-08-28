ALERTA MÁXIMA por FEROZ INCENDIO en un Dollar Tree de Huntington Park: provoca el colapso parcial del techo, ¿cuál es la SITUACIÓN ACTUAL?

Un incendio de gran intensidad movilizó este jueves a los bomberos hacia una tienda Dollar Tree ubicada en Huntington Park, California, donde parte del techo del establecimiento terminó colapsando. La emergencia provocó una amplia movilización de los equipos de rescate, mientras las autoridades trabajan para determinar las causas que originaron el siniestro.

El techo de un Dollar Tree se derrumba durante un incendio en Huntington Park

De acuerdo con información de ABC7 en Español, el incendio fue reportado en la cuadra 7100 de Pacific Boulevard, en Huntington Park, y los bomberos llegaron al lugar aproximadamente a las 2:15 p. m.

La emergencia alcanzó una tercera alarma, lo que llevó a desplegar recursos adicionales para combatir las llamas. Imágenes aéreas mostraron que una parte del techo del establecimiento se había venido abajo, mientras los bomberos utilizaban líneas de agua desde el nivel de la calle y también desde una escalera.

Algunas ventanas del inmueble también se encontraban cubiertas con tablones de madera, mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando para controlar el incendio.

¿Cuál es la situación actual tras el incendio del Dollar Tree en Huntington Park?

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas como consecuencia del incendio en el Dollar Tree de Huntington Park. Sin embargo, el siniestro dejó daños visibles en la estructura, incluido el colapso parcial del techo. La causa del incendio permanece bajo investigación y las autoridades aún no han informado qué originó las llamas.

La emergencia ocurrió en Estados Unidos y continúa bajo la atención de los equipos de bomberos. Según ABC7 en Español, se espera que las autoridades proporcionen información adicional a medida que avance la investigación y se determine el alcance total de los daños.

Esta información se encuentra en desarrollo y será actualizada a medida que surjan nuevos detalles sobre el incendio en el Dollar Tree de Huntington Park y la situación del establecimiento.