ATENCIÓN, clientes en EE. UU.: esto es lo que pasará con el Walmart de Weston tras su CIERRE por las inundaciones

Los clientes de Walmart en Estados Unidos tienen una nueva fecha marcada en el calendario. El establecimiento de Weston, en el condado de Lewis, volverá a recibir al público tras permanecer cerrado debido a las fuertes inundaciones registradas en julio. Sin embargo, la reapertura será parcial, por lo que algunos servicios todavía no estarán disponibles.

El Walmart de Weston reabrirá tras el cierre por las inundaciones.

El Walmart de Weston reabrirá sus puertas tras el cierre por las inundaciones

De acuerdo con información difundida por WBOY 12 News, el Walmart de Weston retomará sus operaciones el lunes 31 de agosto. La tienda volverá a funcionar en su horario habitual, de 6:00 a. m. a 11:00 p. m. Sin embargo, los consumidores deberán tener en cuenta que el establecimiento no operará al 100 % desde el primer día.

La información fue confirmada mediante una publicación del comisionado del condado de Lewis, Bobby Stewart. El funcionario explicó que la reapertura contribuirá a recuperar parte de la actividad comercial de la zona, afectada por los daños provocados por las inundaciones.

Para los residentes que dependen de esta tienda, la reapertura representa una noticia importante, aunque deberán adaptarse temporalmente a una oferta más limitada.

¿Qué productos y servicios estarán disponibles en la reapertura de Walmart?

Durante esta primera etapa, los compradores encontrarán principalmente productos esenciales. Entre los artículos disponibles estarán alimentos no perecederos, productos de papel, suministros para mascotas, productos de limpieza para el hogar y artículos de farmacia.

No obstante, quienes acostumbran utilizar los servicios digitales de Walmart EE. UU. deberán esperar un poco más. Por ahora, no estarán habilitadas las compras por internet, la recogida de pedidos en tienda ni las entregas a domicilio.

Según explicó Stewart, Walmart continúa trabajando para restablecer tanto estos servicios como las áreas restantes del establecimiento. Por ello, la reapertura del 31 de agosto representa un primer paso hacia la recuperación completa del Walmart de Weston tras las inundaciones.