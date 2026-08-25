¡Atención, clientes! Una mujer presentó heridas de gravedad tras sufrir un apuñalamiento en el interior de una tienda Dollar Tree en Estados Unidos, según reportes policiales. El incidente ocurrió este lunes 24 de agosto por la tarde, aproximadamente a las 15.15, en el establecimiento ubicado en la intersección de las calles Cherry Hill e Inkster. AQUÍ todo lo que se sabe sobre el violento ataque.

Dollar Tree: mujer termina herida tras ser apuñalada por hombre de 22 años en establecimiento

Según informes de WXYZ, una mujer de 62 años se convirtió en la víctima de un reciente ataque violento mientras realizaba compras en Dollar Tree, donde un hombre de 22 años se le acercó y la apuñaló en múltiples ocasiones. Testigos del incidente compartieron su testimonio con las autoridades policiales.

Dollar Tree: mujer termina herida tras ser apuñalada por hombre de 22 años en establecimiento.

Se sospecha que el agresor utilizó un cuchillo que formaba parte de los productos en venta en el establecimiento. Asimismo, se confirmó que la policía detuvo al sospechoso en el lugar de los hechos. Tras el ataque, la mujer fue trasladada de inmediato a un hospital, donde su estado se reportó como crítico la noche del lunes.

Al respecto, la jefa de policía de Inkster, Tamika Jenkins, expresó su preocupación por el suceso, calificándolo como un acto de violencia perturbador. En un comunicado, afirmó que la comunidad debe sentirse segura al realizar sus actividades diarias, subrayando que la violencia de este tipo no será tolerada en la ciudad. No se conoce más sobre la situación del atacante.

¿Qué más comentó la jefa de policía de Inkster?

La atención y el apoyo hacia la víctima y su familia siguen estando en el centro de la preocupación, mientras la mujer, hasta el cierre de la nota, seguía recibiendo atención médica.

La jefa de policía Jenkins reconoció la labor de los agentes que acudieron rápidamente al llamado y brindaron asistencia en el lugar de los hechos. La investigación por parte de la policía sigue en curso para esclarecer los detalles de este lamentable caso.