ALERTA MÁXIMA en Walmart de Fayetteville: hombre termina ARRESTADO por tomar fotos inapropiadas a mujeres; enfrenta cargos de voyeurismo
Un sujeto de Farmington, en Estados Unidos, enfrenta cargos por voyeurismo tras ser sorprendido grabando a mujeres en una tienda Walmart. ¿Qué más se reveló?
Un individuo fue arrestado por las autoridades locales y ahora enfrenta varios cargos de voyeurismo, esto luego de ser acusado de tomar fotografías inapropiadas a mujeres en un Walmart de Fayetteville. ¿Qué más difundieron los registros judiciales y cuál es su situación actual?
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Walmart: hombre arrestado por tomar fotos inapropiadas a mujeres; enfrenta cargos de voyeurismo
Chaz Blais, de 37 años, fue detenido el viernes 21 de agosto y trasladado de inmediato al Centro de Detención del Condado de Washington, donde permaneció hasta el día siguiente, cuando fue liberado tras pagar una fianza de $7.000. En su ficha policial, se registran siete cargos de voyeurismo mediante vídeo, un delito menor.
Walmart: hombre detenido por tomar fotos inapropiadas a mujeres; enfrenta cargos de voyeurismo.
El pasado 8 de agosto, un agente de la policía de Fayetteville recibió un llamado al Walmart Supercenter, ubicado en Martin Luther King Jr. Boulevard, debido a un presunto delito sexual. De acuerdo con los reportes de nwahomepage.com y las propias autoridades, un empleado de la tienda informó al agente que un hombre, identificado posteriormente como Chaz Blais, había tomado fotografías por debajo de la falda de una menor en el local.
El trabajador de la empresa mostró al agente las grabaciones de las cámaras de seguridad que evidenciaban el incidente. Al llegar la policía, Blais ya había abandonado el establecimiento. El empleado señaló que, al ser confrontado, Blais negó haber realizado las fotografías y manifestó su intención de irse.
¿Qué más revelaron las cámaras del establecimiento?
El documento policial menciona que las cámaras de seguridad registraron a Blais tomando lo que aparentaban ser cuatro fotografías distintas por debajo de la falda de una mujer en un intervalo de cuatro minutos durante su visita al supermercado estadounidense.
La declaración jurada indicó que las grabaciones también documentaron el auto de Blais estacionado fuera del establecimiento. La Oficina del Sheriff del Condado de Washington participó en la investigación y corroboró que el mismo automóvil que se observó en las cámaras de Walmart estaba presente en la residencia de Blais. Él comparecerá ante el tribunal el 5 de octubre.
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