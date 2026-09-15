Carlos Zambrano rotundo contra su competencia en Sport Boys: "Tiene que correr el triple que yo"

Para alegría de todo el Callao, Sport Boys está metido de lleno en la pelea por el Torneo Clausura y, por primera vez en años, tiene posibilidades reales de salir campeón de la Liga 1. Uno de los elementos que viene destacando en el cuadro rosado es Carlos Zambrano, quien recientemente le dejó un rotundo comentario a un futbolista que es su competencia directa en la zona defensiva.

En diálogo con RPP, el central nacional comentó sobre el presente del elenco chalaco y también fue consultado sobre su hijo, Luciano, que ya debutó profesionalmente en el equipo del primer puerto e incluso ha ganado rodaje jugando la Copa de la Liga Caliente 2026. Como sabemos, el heredero del 'León' juega exactamente en la misma posición que su padre, lo que los hace rivales.

"Mi hijo tiene que correr el triple que yo para sacarme de mi posición de zaguero. Está entrando a lista en la Liga 1 y ha sido titular en casi toda la Copa Caliente", indicó Carlos Zambrano, resaltando así el desempeño que viene teniendo su vástago. Sin embargo, también admitió que aún le falta mucho para sentarlo en pleno momento clave que atraviesa Sport Boys en el Torneo Clausura.

Luciano Zambrano ha debutado en Sport Boys.

¿Carlos Zambrano renovará con Sport Boys?

Al 'León' le consultaron por su futuro profesional y sobre si existe la posibilidad de volver a Alianza Lima en el ocaso de su carrera. El defensor aseguró que es hincha blanquiazul de corazón y lo seguirá siendo, pero que ve sumamente complicado volver a La Victoria luego de su inesperada salida por indisciplina. Eso sí, le deseó lo mejor a los dirigidos por Pablo Guede.

Asimismo, contó cómo se siente en el Callao y si piensa renovar contrato a final de temporada. "Estoy feliz en el Sport Boys, hemos hablado de renovación, pero les he dicho que me esperen al final del torneo porque el próximo año ya tendría 38 años", indicó Carlos Zambrano, dejando abierta la posibilidad de continuar en tienda rosada.