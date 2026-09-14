Sport Boys tomó radical medida con Percy Liza para partido ante Melgar: "Decidió que no viaje"

Una de las noticias que ha causado impacto en la afición de Sport Boys es con relación al pago que debe desembolsar el equipo para tener a cuatro jugadores frente a FBC Melgar. Debido a que fueron cedidos por el elenco arequipeño, se reveló que el club tenía que pagar 15 mil dólares por cada uno de los futbolistas. Uno de ellos era Percy Liza, pero ahora se conoció de la radical medida de la institución chalaca.

Sport Boys toma radical medida con Percy Liza

El periodista Gustavo Peralta reveló en el programa 'Hablemos de MAX' que Sport Boys tenía la convicción de pagar los 15 mil dólares por cada uno de los cuatro jugadores (Percy Liza, Mathías Llontop, Emilio Saba y Pablo Erustes) para enfrentar a Melgar. Sin embargo, con respecto al ex Sporting Cristal habrá una modificación.

Resulta que el delantero de 26 años sufrió una lesión que aún no supera y quedó descartado para que sea uno de los viajeros a Arequipa. De esta manera, Sport Boys solo desembolsará una fuerte suma de dinero por los otros tres jugadores como Mathías Llontop, Emilio Saba y Pablo Erustes.

"Finalmente, el comando técnico de Sport Boys decidió que Percy Liza no viaje a Arequipa debido a una lesión. Los que sí viajarán son Mathías Llontop, Emilio Saba y Pablo Erustes. El club rosado asumirá la penalidad económica correspondiente para que puedan estar ante Melgar.", informó Gustavo Peralta en sus redes sociales.

Percy Liza está cedido de Melgar a Sport Boys.

De esta manera, el atacante se mantendrá en el Callao para recuperarse cuanto antes de su lesión. La idea es que el delantero quede en óptimas condiciones para los demás compromisos, sabiendo que es una pieza importante en ofensiva para las finales que se le vienen a Sport Boys en esta lucha por el Torneo Clausura 2026.

¿Cuándo juega Sport Boys vs Melgar por el Torneo Clausura 2026?

El próximo partido de Sport Boys será ante Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa. Este choque se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre a partir de las 8.15 p. m. horas locales con la transmisión de L1 MAX.