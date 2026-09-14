Carlos Desio elogió a Christian Cueva tras marcar su primer gol con Sport Boys: "Es diferente"

Sport Boys volvió a darle una alegría al Callao tras vencer por la mínima a Deportivo Garcilaso. Los rosados no solo celebraron en casa, sino que también siguen ilusionados con pelear el título del Torneo Clausura 2026. El artífice del gol del triunfo fue Christian Cueva, quien también recibió grandes elogios por parte del técnico Carlos Desio.

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Carlos Desio elogió a Christian Cueva tras marcar su primer gol con Sport Boys

Luego de la victoria en el Estadio Miguel Grau del Callao, el técnico de Sport Boys no dudó en valorar la victoria de su equipo y, en especial, dedicar halagos al rendimiento que mostró Christian Cueva en este encuentro, catalogándolo como un jugador distinto al resto.

En ese sentido, Carlos Desio remarcó que 'Aladino' posee una gran inteligencia para entender el juego, lo que le permite estar un paso adelantado al resto de los jugadores. No obstante, recalcó que aún le falta para poder llegar a su mejor nivel de ritmo y físico.

Christian Cueva marcó de penal el gol de la victoria de Sport Boys ante Deportivo Garcilaso

“Christian (Cueva) es diferente. La cabeza de Christian va dos o tres segundos adelante de todos los demás. A Christian le falta un poco todavía, porque yo siempre se los digo, le falta un poco. Pero si hace las cosas así como las viene haciendo, como viene trabajando. Se lo ve cada vez mejor físicamente”, sostuvo.

Del mismo modo, el estratega argentino resaltó que Christian Cueva marca una gran diferencia en el campo. Aunque no dejó pasar la oportunidad de destacar a los otros volantes como Yuriel Celi y Jostin Alarcón.

“Christian cuando lo hace jugar le marca la diferencia. Hoy viste la calidad que tiene Christian. Jugaba como se armaba, pasaba mucho por él. Pero también hubo muchas participaciones de los volantes. Yuriel hizo un gran partido, Alarcón hizo un gran partido”, mencionó.

Carlos Desio opinó por posible convocatoria de Christian Cueva con Perú

Por otro lado, Carlos Desio fue consultado por la posibilidad de ver a Cueva nuevamente con la selección peruana y reveló que esa aspiración sigue vigente, ya que el volante no dejó de tener las condiciones para ser llamado en un futuro.

“¿Quién no quiere estar en la selección nacional? Creo que para cualquier jugador, la aspiración más grande es representar a tu país y vestir la camiseta de tu país. Creo que Cristian nunca dejó de ser jugador de selección, más allá de que tuvo ese parate que él solo lo hizo”, indicó.