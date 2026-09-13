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Carlos Desio, DT de Sport Boys, dejó una preocupante declaración sobre su renovación: "Quedó ahí"

¿Desio será el DT de Sport Boys para el centenario? Previo al partido ante Garcilaso, el argentino se refirió a su futuro en el conjunto rosado.

Gary Huaman
Carlos Desio habló sobre su futuro como DT de Sport Boys.
Carlos Desio habló sobre su futuro como DT de Sport Boys. | Foto: captura/L1 Max
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Carlos Desio es el hombre que ha ‘revivido’ a Sport Boys en la Liga 1 2026. Luego de un mal Apertura, donde los rosados pelearon los puestos de abajo, ahora viven una realidad completamente diferente y están ilusionados con ganar el Torneo Clausura.

Sport Boys enfrentará a FBC Melgar en Arequipa por la fecha 10.

PUEDES VER: Sport Boys y la fecha límite para pagar la cláusula de jugadores prestados para duelo ante Melgar

Tras la victoria ante Deportivo Garcilaso, el conjunto del puerto subió a la cuarta casilla y se puso a solo tres puntos del líder Universitario de Deportes, por lo que muchos hinchas ya se preguntan si es que está asegurada su renovación de cara al centenario.

Sin embargo, parece que este tema ha quedado en pausa. En la previa del duelo ante el Pedacito del Cielo, Carlos Desio reconoció que las charlas no han avanzado y que todo ha quedado en pausa de cara a una extensión de su contrato para el 2027.

"Me hablaron hace una semana, después no me hablaron más, o sea que quedó todo ahí en esa primera charla inicial", empezó declarando el argentino en diálogo con L1 Max. Cuando le consultaron sobre el tema de las negociaciones, Desio señaló que "ahí nomas estamos. No están bien encaminada ni tan mal encaminada".

Carlos Desio aún no renueva su contrato con Sport Boys.

Carlos Desio aún no renueva su contrato con Sport Boys.

Continuando con la charla, el exentrenador de Cienciano y ADT detalló que en esa conversación que mantuvieron con la directiva rosada, tocaron algunos puntos como la conformación de un plantel competitivo para el centenario.

"Uno le tira una propuesta de lo que quiere, de los puntos, sobre todo en sí, de tener un equipo muy competitivo para el próximo torneo, para el centenario", expresó Desio. Finalmente, cerró la entrevista con la siguiente frase: "Esperemos ver si hay otro acercamiento o no".

¿Cuándo juegan Sport Boys vs FBC Melgar?

El duelo clave entre Sport Boys vs FBC Melgar por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre en el Monumental de la UNSA a las 8.15 p. m. (hora peruana) y contará con transmisión de L1 Max.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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