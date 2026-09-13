Carlos Desio, DT de Sport Boys, dejó una preocupante declaración sobre su renovación: "Quedó ahí"

Carlos Desio es el hombre que ha ‘revivido’ a Sport Boys en la Liga 1 2026. Luego de un mal Apertura, donde los rosados pelearon los puestos de abajo, ahora viven una realidad completamente diferente y están ilusionados con ganar el Torneo Clausura.

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Tras la victoria ante Deportivo Garcilaso, el conjunto del puerto subió a la cuarta casilla y se puso a solo tres puntos del líder Universitario de Deportes, por lo que muchos hinchas ya se preguntan si es que está asegurada su renovación de cara al centenario.

Sin embargo, parece que este tema ha quedado en pausa. En la previa del duelo ante el Pedacito del Cielo, Carlos Desio reconoció que las charlas no han avanzado y que todo ha quedado en pausa de cara a una extensión de su contrato para el 2027.

"Me hablaron hace una semana, después no me hablaron más, o sea que quedó todo ahí en esa primera charla inicial", empezó declarando el argentino en diálogo con L1 Max. Cuando le consultaron sobre el tema de las negociaciones, Desio señaló que "ahí nomas estamos. No están bien encaminada ni tan mal encaminada".

Carlos Desio aún no renueva su contrato con Sport Boys.

Continuando con la charla, el exentrenador de Cienciano y ADT detalló que en esa conversación que mantuvieron con la directiva rosada, tocaron algunos puntos como la conformación de un plantel competitivo para el centenario.

"Uno le tira una propuesta de lo que quiere, de los puntos, sobre todo en sí, de tener un equipo muy competitivo para el próximo torneo, para el centenario", expresó Desio. Finalmente, cerró la entrevista con la siguiente frase: "Esperemos ver si hay otro acercamiento o no".

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