0
ATENCIÓN
Así va la Tabla Acumulada de la Liga 1 2026
PREVIA
Alianza Lima vs Universitario: transmisión del clásico

Sport Boys firmará contrato con importante marca deportiva para su centenario en el 2027

Sport Boys ya se alista para conmemorar su centenario en 2027, tras alcanzar un acuerdo con una destacada marca deportiva para celebrar los 100 años de su fundación.

Luis Blancas
Sport Boys firmará contrato con marca deportiva para sus 100 años en el 2027
Sport Boys firmará contrato con marca deportiva para sus 100 años en el 2027 | Foto: Sport Boys
COMPARTIR

Sport Boys ya piensa en una temporada que marcará un hito para la institución. El conjunto chalaco cumplirá 100 años en 2027 y, según distintas informaciones, prepara una novedad relevante vinculada con la indumentaria que lucirá durante esa celebración: Marathon renovará su acuerdo con el club.

Alianza Lima se enfrenta a Universitario por el Torneo Clausura

PUEDES VER: Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY por Torneo Clausura: pronóstico, a qué hora juega y dónde ver

Sport Boys firmará contrato con marca deportiva para sus 100 años en el 2027

Sport Boys mantendría su vínculo con Marathon, empresa que actualmente se encarga de fabricar sus camisetas. Sin embargo, Gustavo Peralta informó que el cambio estaría en la marca que lucirá el equipo en el pecho durante el año de su centenario, dejando atrás la marca que ha acompañado al conjunto rosado en las últimas temporadas: Astro.

Sport Boys celebrará sus 100 años de fundación en 2027

Sport Boys celebrará sus 100 años de fundación en 2027

“Para su centenario, Sport Boys renovará con Marathon, los rosados ya no usarán Astro, sino otra marca de la misma firma deportiva”, señaló el comunicador.

Cabe recordar que Astro, una de las marcas pertenecientes a Marathon, viste a Sport Boys desde 2022. Por ello, aunque la institución continuará trabajando con la misma empresa deportiva, para el 2027 apostaría por otra de sus firmas como parte de una renovación especial por sus 100 años.

¿Cómo le va a Sport Boys en el Torneo Clausura 2026?

Sport Boys vive también una etapa de entusiasmo en el Torneo Clausura 2026. La incorporación de Carlos Desio y los refuerzos de jugadores con trayectoria, como Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Christian Cueva, han despertado ilusión entre la hinchada rosada, que ahora confía en que esta nueva fase deportiva y comercial esté a la altura de un aniversario tan significativo.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alianza Lima vs Universitario EN VIVO: alineaciones, dónde ver, hora y pronóstico

  2. Alineaciones Alianza Lima vs Universitario: las potentes formaciones para el clásico en Matute

  3. Crisis en Los Chankas: club anuncia salida a jugador y abren investigación contra otro futbolista

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano