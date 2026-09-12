Sport Boys firmará contrato con importante marca deportiva para su centenario en el 2027

Sport Boys ya piensa en una temporada que marcará un hito para la institución. El conjunto chalaco cumplirá 100 años en 2027 y, según distintas informaciones, prepara una novedad relevante vinculada con la indumentaria que lucirá durante esa celebración: Marathon renovará su acuerdo con el club.

Sport Boys firmará contrato con marca deportiva para sus 100 años en el 2027

Sport Boys mantendría su vínculo con Marathon, empresa que actualmente se encarga de fabricar sus camisetas. Sin embargo, Gustavo Peralta informó que el cambio estaría en la marca que lucirá el equipo en el pecho durante el año de su centenario, dejando atrás la marca que ha acompañado al conjunto rosado en las últimas temporadas: Astro.

Sport Boys celebrará sus 100 años de fundación en 2027

“Para su centenario, Sport Boys renovará con Marathon, los rosados ya no usarán Astro, sino otra marca de la misma firma deportiva”, señaló el comunicador.

Cabe recordar que Astro, una de las marcas pertenecientes a Marathon, viste a Sport Boys desde 2022. Por ello, aunque la institución continuará trabajando con la misma empresa deportiva, para el 2027 apostaría por otra de sus firmas como parte de una renovación especial por sus 100 años.

¿Cómo le va a Sport Boys en el Torneo Clausura 2026?

Sport Boys vive también una etapa de entusiasmo en el Torneo Clausura 2026. La incorporación de Carlos Desio y los refuerzos de jugadores con trayectoria, como Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Christian Cueva, han despertado ilusión entre la hinchada rosada, que ahora confía en que esta nueva fase deportiva y comercial esté a la altura de un aniversario tan significativo.