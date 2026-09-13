Christian Cueva rotundo tras victoria de Sport Boys sobre Garcilaso: "Seguimos en la lucha"

Sport Boys logró sacar tres puntos de oro al derrotar por 1-0 a Deportivo Garcilaso por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los rosados sacaron provecho de su localía para imponerse ante el líder del campeonato con gol de Christian Cueva de penal. Justamente, el popular ‘Aladino’ se pronunció tras el final del compromiso en el Estadio Miguel Grau del Callao y expresó su emoción por este nuevo triunfo que los mantiene en la lucha por el Clausura.

Christian Cueva destacó el triunfo de Boys sobre Deportivo Garcilaso

En declaraciones para L1 MAX luego del pitazo final en el coloso del Callao, Christian Cueva resaltó el trabajo de sus compañeros para llevarse la victoria frente al 'Pedacito de Cielo' y aprovechó para expresar su agradecimiento y afecto con el profesor Carlos Desio y su comando técnico, por la confianza que le depositan fecha a fecha.

"Contento porque creo que merecimos el triunfo, generamos ocasiones de gol, solamente faltaba concretar. Seguimos en la lucha. Carlos ya lo sabe que es una persona muy especial igual que todo su comando técnico. Rescato mucho también lo que el grupo me genera a mi, lo que el grupo me da en este momento de en mi carrera y agradezco mucho la confianza de todos mis compañeros también.", manifestó Cueva, quien aprovechó la oportunidad para dedicar el gol y el triunfo a sus familiares y seres queridos.

Sport Boys ganó 1-0 a Garcilaso con gol de Christian Cueva

¿Cuántos goles lleva Christian Cueva en la Liga 1 2026?

Vale resaltar que Cueva anotó su primer gol con camiseta de Sport Boys y el tercero en lo que va de la temporada. Los dos primeros los marcó cuando defendió los colores de Juan Pablo II, ambos por el Torneo Apertura. Con este resultado, Sport Boys suma 17 puntos y se pone a solo tres unidades del nuevo puntero, Universitario de Deportes.

Próximo partido de Sport Boys

Los rosados volverán a la acción en la fecha 10 del Torneo Clausura, cuando visiten en el Estadio Monumental de la UNSA a Melgar de Arequipa, que viene de ganar 1-0 a Cusco FC y también se metió en la pelea por el campeonato.