Sport Boys y la fecha límite para pagar la cláusula de jugadores prestados para duelo ante Melgar

Sport Boys sacó una fundamental victoria ante Deportivo Garcilaso y empieza a ilusionarse con ganar el Torneo Clausura tras sumar 17 unidades y escalar a la cuarta casilla de la tabla de posiciones. Sin embargo, su siguiente encuentro no será nada sencillo, pues tendrá que viajar a Arequipa para enfrentar a FBC Melgar en el Monumental de la UNSA.

No obstante, más allá de la dificultad que tendrán los rosados para poder sacar una victoria por el buen momento que atraviesan los dirigidos por Rondelli, existe otro problema económico que está relacionado con algunos de sus futbolistas de su plantel de cara a este duelo.

De acuerdo a la información del periodista arequipeño Daniel Rodríguez Hinojosa, Sport Boys tiene hasta este miércoles para abonarle a FBC Melgar el valor establecido en las cláusulas de los préstamos de los futbolistas Emilio Saba, Mathias Llontop, Pablo Erustes y Percy Liza.

La idea es que el cuadro rosado salde esta deuda para que los jugadores queden habilitados y puedan enfrentar al equipo rojinegro que es dueño de estos pases. El comunicador resaltó que de no pagar estos montos hasta tres días antes del encuentro, la cláusula para habilitar a cada futbolista se duplicará.

Además, subrayó que el valor de la cláusula varía dependiendo de las condiciones del préstamo acordadas para cada jugador.

Información sobre los jugadores de Sport Boys.

¿Cuándo juegan Sport Boys vs FBC Melgar?

El duelo clave entre Sport Boys vs FBC Melgar por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se llevará a cabo este sábado 19 de septiembre en el Monumental de la UNSA a las 8.15 p. m. (hora peruana) y contará con transmisión de L1 Max.