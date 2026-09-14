Beto Da Silva publicó polémico comentario tras derrota a manos de Sport Boys: "Vamos contra todos"

Uno de los partidos más esperados de la pasada novena jornada del Torneo Clausura 2026 fue el que protagonizaron Sport Boys ante Deportivo Garcilaso. El elenco rosado venció por la mínima a los cusqueños, quienes se quedaron con el sinsabor de sufrir un gol anulado por fuera de juego. Justamente, el atacante Beto Da Silva compartió en sus redes sociales unas imágenes que dejan para el análisis de los seguidores.

En primera instancia, el delantero deja un breve mensaje como "Gol legítimo", acompañado de unos emojis que queda para la interpretación de los cibernautas. Seguido de esto, se ve una captura de la transmisión del partido, en el que presuntamente se ve habilitado a todos los jugadores de Deportivo Garcilaso previo al gol.

Como se recuerda, el VAR trazó las líneas durante la espera a la validación del gol de los cusqueños, en el que se indicó que el hombro estaba adelantado previo al centro del área. Sin embargo, para Beto Da Silva todo es lícito y no dudó en agregar otro mensaje para sus seguidores y la intención del equipo para lo que resta del Clausura.

"Buen partido del equipo. Merecimos más. Nos quedan finales y vamos contra TODOS!", escribió Beto Da Silva en sus historias de Instagram. Este mensaje calienta lo que será el próximo duelo ante Universitario de Deportes en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega en Cusco.

Publicaciones de Beto Da Silva tras gol anulado a Deportivo Garcilaso.

Este próximo encuentro, que será previo a la paralización por fecha FIFA, dejará con altas expectativas a lo que reste del Torneo Clausura 2026. Se enfrentarán los dos primeros lugares del certamen y los siguientes 90 minutos pueden definir al gran candidato al certamen para apuntar hacia los playoffs.

¿Cuándo juega Universitario vs Deportivo Garcilaso?

El partido entre Universitario vs Deportivo Garcilaso se juega este sábado 19 de septiembre a partir de las 6.00 p. m. en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega de Cusco. La transmisión de este encuentro va por la señal de L1 MAX.