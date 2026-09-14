Alarma en Sport Boys: hasta cuatro jugadores pueden ser bajas para el partido ante Melgar

Sport Boys consiguió tres puntos de oro al vencer por 1-0 a Deportivo Garcilaso por la fecha 9 del Torneo Clausura. Con gol de Christian Cueva de penal, los rosados sacaron provecho de su localía y se volvieron a meter en la pelea por el campeonato. No obstante, no todo es felicidad en tienda rosada, pues en las últimas horas se conoció que la escuadra chalaca podría sufrir hasta cuatro bajas para su próximo partido frente a Melgar de Arequipa.

Sport Boys y las cuatro bajas que tendría para el partido ante Melgar

Los cuatro jugadores que corren riesgo de perderse el duelo ante los arequipeños son Emilio Saba, Pablo Erustes, Mathías Llontop y Percy Liza. Sucede que todos ellos fueron cedidos a préstamo por el conjunto dominó, que es dueño de sus pases. Según información del periodista Daniel Rodríguez Hinojosa, la directiva rosada tiene hasta el miércoles para pagar a sus pares rojinegros, con el fin de que los futbolistas queden habilitados para el encuentro.

Asimismo, de no pagar en el plazo establecido, el precio de las cláusulas por cada jugador aumentará en un 50%. Vale resaltar que el monto por cada futbolista varía dependiendo de las condiciones establecidas previamente para concretar el préstamo.

“Sport Boys tiene hasta el miércoles para pagarle a Melgar el valor establecido en las cláusulas de los préstamos de Emilio Saba, Mathias Llontop, Pablo Erustes y Percy Liza para habilitarlos y que puedan enfrentar al conjunto rojinegro en su partido programado para el próximo sábado por la fecha 10 del Torneo Clausura. De no pagarla hasta 3 días antes del encuentro, la cláusula para habilitar a cada futbolista se duplicará.”, publicó Rodríguez Hinojosa en su cuenta de X.

Sport Boys deberá pagar cláusula para no perder a 4 jugadores de cara al partido con Melgar

De esta forma, la directiva de Boys corre contra el tiempo para aplicar el pago correspondiente y contar con los cuatro futbolistas para el próximo partido, caso contrario, serán bajas importantes en el cotejo frente a Melgar.

Sport Boys vs Melgar: fecha y hora del partido en Arequipa

Recordemos que Sport Boys visitará a Melgar de Arequipa el próximo sábado 19 de septiembre a las 8.15 p. m. en el Estadio Monumental de la UNSA, por la fecha 10 del Torneo Clausura. Ambos equipos llegan de ganar sus respectivos encuentros en la fecha anterior y buscarán continuar en la senda del triunfo para acercarse a los primeros lugares de la tabla de posiciones.