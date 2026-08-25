ALERTA MÁXIMA en Texas: gobernador Abbott RECHAZA intento de extraditar a agente de ICE acusado de disparar contra venezolano
Greg Abbott presentó una solicitud para desestimar la demanda interpuesta por Minnesota. ¿Por qué se opone a la extradición del agente de ICE, Christian Castro?
¡Atención! Recientemente, el gobernador de Texas, Greg Abbott, presentó una solicitud ante un juez federal para que se desestime la demanda interpuesta por Minnesota, rechazando la extradición del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), Christian Castro. ¿Qué ha expresado la autoridad y por qué tomó aquella decisión?
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Gobernador de Texas, Abbott, rechaza intento de extraditar a agente de ICE que atacó a venezolano
Según los informes de CBS News y otros medios, Abbott ha señalado que existen serias dudas sobre si Castro puede ser considerado legalmente un fugitivo de la justicia. La defensa del gobernador sostiene que el agente no abandonó Minnesota tras el tiroteo, sino que fue reasignado a sus funciones en Texas por la misma agencia federal.
Recordemos que, en este caso, el agente de inmigración, Christian Castro, de 52 años, enfrenta serias acusaciones tras un incidente ocurrido en enero de 2026 en Minneapolis. Se le imputa haber disparado en la pierna al inmigrante venezolano Julio César Sosa-Celis a través de la puerta de su vivienda.
Bajo este contexto, la fiscalía de Minnesota presentó cargos graves de agresión y de falsificación de un informe policial, ya que Castro alegó erróneamente que actuó en defensa propia. El agente fue arrestado en mayo de 2026 en Texas, donde actualmente se encuentra bajo custodia en el condado de Cameron.
¿Por qué se ha intensificado este caso?
El conflicto se intensificó luego de que el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, exigiera la entrega del oficial involucrado. Las principales posturas de ambas administraciones giran en torno a diversos aspectos. No obstante, Abbott no respalda aquella medida.
- Minnesota, por su parte, argumenta que existe un riesgo real de fuga, ya que el agente Castro podría huir a México para evadir la justicia si permanece en Texas. Además, sostiene que los delitos graves de agresión armada y reporte falso ocurrieron en Minneapolis, por lo que el juicio debe llevarse a cabo en esa jurisdicción.
- Por su parte, la defensa de Abbott sostiene que Castro no es un fugitivo, ya que fue reasignado legalmente a Texas por su agencia federal. Además, el gobernador argumenta que el Tribunal de Distrito no es la instancia adecuada para resolver esta disputa entre estados, sugiriendo que el caso debería ser llevado a la Corte Suprema.
- En respuesta a la exigencia de Minnesota de que firme la orden de traslado, Abbott afirma que está a la espera de un dictamen oficial de su Secretaría de Estado para determinar si Castro cumple con los requisitos legales para la extradición.
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