¡Atención! Recientemente, el gobernador de Texas, Greg Abbott, presentó una solicitud ante un juez federal para que se desestime la demanda interpuesta por Minnesota, rechazando la extradición del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), Christian Castro. ¿Qué ha expresado la autoridad y por qué tomó aquella decisión?

Gobernador de Texas, Abbott, rechaza intento de extraditar a agente de ICE que atacó a venezolano

Según los informes de CBS News y otros medios, Abbott ha señalado que existen serias dudas sobre si Castro puede ser considerado legalmente un fugitivo de la justicia. La defensa del gobernador sostiene que el agente no abandonó Minnesota tras el tiroteo, sino que fue reasignado a sus funciones en Texas por la misma agencia federal.

Recordemos que, en este caso, el agente de inmigración, Christian Castro, de 52 años, enfrenta serias acusaciones tras un incidente ocurrido en enero de 2026 en Minneapolis. Se le imputa haber disparado en la pierna al inmigrante venezolano Julio César Sosa-Celis a través de la puerta de su vivienda.

Bajo este contexto, la fiscalía de Minnesota presentó cargos graves de agresión y de falsificación de un informe policial, ya que Castro alegó erróneamente que actuó en defensa propia. El agente fue arrestado en mayo de 2026 en Texas, donde actualmente se encuentra bajo custodia en el condado de Cameron.

¿Por qué se ha intensificado este caso?

El conflicto se intensificó luego de que el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, exigiera la entrega del oficial involucrado. Las principales posturas de ambas administraciones giran en torno a diversos aspectos. No obstante, Abbott no respalda aquella medida.