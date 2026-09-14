La policía de Eureka, en Estados Unidos, detuvo recientemente a una mujer de 25 años, residente de St. Clair, bajo la sospecha de posesión de drogas. Según los informes, el incidente se llevó a cabo en el Walmart situado en 131 Eureka Towne Center Drive, donde la mujer dejó caer una bolsa que contenía 49 pastillas. Un trabajador del establecimiento encontró la bolsa y, tras recogerla, alertó a las autoridades, según indicó el teniente Brett Grittini.

Walmart: mujer de 25 años termina arrestada por presunta posesión de drogas, ¿qué cargos enfrenta?

El medio 'My Leader Paper' compartió más detalles sobre este insólito caso. Según lo expuesto, los agentes de seguridad recibieron una alerta a las 9.15 p. m. del 30 de agosto para acudir a un establecimiento Walmart. En el informe policial se resaltó que un empleado del local se acercó a ellos en el exterior y les informó que una mujer había dejado caer una bolsa en la sección de ropa y que aún permanecía en la tienda estadounidense.

Walmart: mujer de 25 años termina arrestada por presunta posesión de drogas, ¿qué cargos enfrenta?

Tras el llamado, y al ingresar al local, los agentes localizaron a la mujer cerca de las cajas de autopago. Ella, al notar la presencia de los oficiales, decidió abandonar la tienda y se dirigió a un Buick Century del 2004. No obstante, los agentes intervinieron para evitar que el auto saliera del estacionamiento y le solicitaron que se bajara rápidamente.

La mujer explicó que estaba buscando una cartera que había extraviado en la tienda. Sin embargo, cuando los agentes le informaron que un empleado había recuperado una bolsa de pastillas, ella supuestamente afirmó que pertenecía a su novio y que contenía fentanilo. Aclaró que su pareja no la acompañaba en ese momento, lo que llevó a su arresto.

Posteriormente, fue trasladada a la comisaría para registrar sus datos y fue liberada a la espera de la presentación de cargos. No se ha compartido más información.

Las autoridades presentarán cargos contra mujer tras exposición de sustancias ilícitas

En este contexto, y de acuerdo con los resultados del análisis de drogas, la policía de Eureka tiene previsto presentar cargos contra la mujer ante la Fiscalía del Condado de St. Louis por posesión de una sustancia controlada, según indicó el oficial Grittini.