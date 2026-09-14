ALERTA MÁXIMA cerca del Walmart de Bellefontaine: maniobra al volante termina en desastre, ¿QUÉ PASÓ?

Un accidente entre dos vehículos encendió las alertas cerca del Walmart Bellefontaine, en Estados Unidos. El hecho ocurrió el lunes alrededor de las 12:40 p. m., en el cruce de Gunntown Road y el acceso al estacionamiento de Walmart. Pese al impacto, no se reportaron personas heridas.

Un giro a la izquierda causa un accidente cerca del Walmart de Bellefontaine.

Un giro a la izquierda provoca un accidente cerca de Walmart Bellefontaine

De acuerdo con Peak of Ohio, un Kia Soul 2012, conducido por Nancy Hole, de 74 años, circulaba por Gunntown Road cuando un Ford Focus 2016 salió del estacionamiento de Walmart e intentó girar a la izquierda.

El vehículo era conducido por Leanna Wilson, de 24 años, quien terminó chocando contra el Kia. La Policía de Bellefontaine indicó que Wilson recibió una multa por no respetar una señal de stop.

Accidente cerca de Walmart en EE. UU. no dejó heridos

Los dos vehículos presentaron daños menores tras el accidente. Pese a la maniobra que provocó el choque, las autoridades confirmaron que ninguna de las personas involucradas resultó herida.

El incidente ocurrió en las inmediaciones del Walmart Bellefontaine y volvió a poner el foco en la circulación vehicular en los accesos a establecimientos comerciales de Estados Unidos. La información fue reportada por Peak of Ohio.