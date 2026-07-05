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Jude Bellingham anotó un doblete en 2 minutos: Inglaterra ya vence por 2-0 a México en el Mundial

Inglaterra necesitó solo dos minutos para golpear en dos oportunidades a México en el Azteca por medio de Jude Bellingham.

Gary Huaman
Jude Bellingham convirtió un doblete para la victoria parcial de Inglaterra.
Jude Bellingham convirtió un doblete para la victoria parcial de Inglaterra. | Foto: captura/DSports
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México vs. Inglaterra protagonizaron uno de los partidazos por los octavos de final del Mundial 2026 en el Azteca. En tan solo 45 minutos, los dirigidos por Thomas Tuchel golpearon en dos oportunidades a través de Jude Bellingham, mientras que los locales encontraron el descuento sobre el final de la primera parte por medio de Julián Quiñones.

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El primer tanto llegó a los 35 minutos de la primera mitad. Luego de un ataque mexicano, Jordan Pickford lanzó un balón rápido para Declan Rice, quien se la envió a Buyako Saka. El atacante del Arsenal avanzó por la banda derecha y sacó un peligroso centro que encontró al mediocampista del Real Madrid, qien no dudó en mandarse con una palomita para abrir el marcador.

Jude Bellingham

Así fue el primer gol de Jude Bellingham ante México.

Un minuto más tarde, Anthony Gordon recuperó el balón en el medio campo, se la jugó a Jude Bellingham y este se la cedió a Harry Kane. El delantero del Bayern Múnich se avivó y en lugar de patear al arco, sacó un peligroso centro para que aparezca nuevamente el mediocampista, quien se tiró de carretilla para empujar el esférico y anotar su doblete en el encuentro.

Jude Bellingham

Así fue el segundo gol de Jude Bellingham ante México.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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