Jude Bellingham anotó un doblete en 2 minutos: Inglaterra ya vence por 2-0 a México en el Mundial

México vs. Inglaterra protagonizaron uno de los partidazos por los octavos de final del Mundial 2026 en el Azteca. En tan solo 45 minutos, los dirigidos por Thomas Tuchel golpearon en dos oportunidades a través de Jude Bellingham, mientras que los locales encontraron el descuento sobre el final de la primera parte por medio de Julián Quiñones.

El primer tanto llegó a los 35 minutos de la primera mitad. Luego de un ataque mexicano, Jordan Pickford lanzó un balón rápido para Declan Rice, quien se la envió a Buyako Saka. El atacante del Arsenal avanzó por la banda derecha y sacó un peligroso centro que encontró al mediocampista del Real Madrid, qien no dudó en mandarse con una palomita para abrir el marcador.

Así fue el primer gol de Jude Bellingham ante México.

Un minuto más tarde, Anthony Gordon recuperó el balón en el medio campo, se la jugó a Jude Bellingham y este se la cedió a Harry Kane. El delantero del Bayern Múnich se avivó y en lugar de patear al arco, sacó un peligroso centro para que aparezca nuevamente el mediocampista, quien se tiró de carretilla para empujar el esférico y anotar su doblete en el encuentro.