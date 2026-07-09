Brahim Díaz vivió surrealista momento con periodistas que se pelearon antes del Francia vs Marruecos

Francia tendrá un duelo importante contra Marruecos por lo que serán los cuartos de final del Mundial 2026, un partidazo que se llevará a cabo en el Gillette Stadium. Previo a este gran duelo, una de las figuras marroquíes dio un balance de lo que espera para este encuentro. Se trata de Brahim Díaz.

Durante la ronda de preguntas al actual jugador del Real Madrid, el volante vivió un insólito momento con dos periodistas que se pelearon y se llevaron la atención de todos los presentes en la sala.

¿Qué pasó en la conferencia de prensa de Brahim Díaz?

Mientras Brahim esperaba las preguntas, de un momento a otro dos periodistas tuvieron un fuerte altercado, lo que generó tensión en la sala durante casi un minuto. Uno de ellos tenía la mano levantada para pedir el turno, mientras el otro reclamaba que la bajara porque le estaba tapando la cámara.

Tras esto, la seguridad intervino para que dejaran de pelear, debido a que la tensión iba en aumento, pues ninguno quería ceder. Todo esto ocurrió bajo la atenta mirada de la figura marroquí. Cuando volvió la calma al sitio, Brahim, con una pícara sonrisa, no dudó en señalar “Ya se me ha olvidado la pregunta”, palabras que causaron risas en la sala.

Brahim Díaz calentó la previa hablando de Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni

En otro momento, Díaz habló sobre lo que será el partido por el Mundial 2026 y, sobre todo, de su enfrentamiento contra sus compañeros en el Real Madrid.

"Aurélien y Kylian son compañeros míos en el Real Madrid. Son excelentes futbolistas y grandes personas. Mañana, sin embargo, seremos rivales sobre el terreno de juego", aseguró en conferencia de prensa.

Además, se mostró seguro de que pueden sacar un resultado positivo en este gran partido. "Confío plenamente en mi equipo", complementó.

¿Cuándo juega Francia contra Marruecos por el Mundial?

El partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 se jugará este jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston.

Horarios en Sudamérica: