Portugal y la clave para que Cristiano Ronaldo siga formando parte de la selección

La llegada de Jorge Jesus al banquillo de Selección de Portugal ya empieza a generar repercusiones. Luego de reemplazar a Roberto Martínez, el experimentado técnico tendría como una de sus primeras prioridades convencer a Cristiano Ronaldo de continuar defendiendo la camiseta lusa.

La clave para que Cristiano Ronaldo siga formando parte de la selección de Portugal tras el Mundial 2026

Tras la eliminación de Portugal en el Mundial 2026, todo hacía indicar que el histórico delantero pondría fin a su etapa con la selección. Incluso, el propio Cristiano había dejado entrever que este sería su último Mundial, mientras que personas de su entorno también apuntaban a un inminente retiro internacional.

Sin embargo, el panorama habría cambiado con la llegada de Jorge Jesus. Según reveló el diario portugués Record, a través del periodista Pedro Sousa, el nuevo seleccionador ya tiene previsto conversar con Cristiano Ronaldo en los próximos días para intentar convencerlo de prolongar su carrera con el combinado nacional.

Jorge Jesus convencería a Cristiano Ronaldo para que siga formando parte de la selección de Portugal

"Jorge Jesus es el nuevo seleccionador de Portugal y hablará con Cristiano Ronaldo esta semana. El entrenador quiere que permanezca con la selección nacional", informó el citado periodista.

De concretarse la continuidad del delantero de 41 años, Portugal mantendría a su máximo goleador histórico de cara a los próximos desafíos internacionales, con la mira puesta en las Eliminatorias y, eventualmente, en la Copa del Mundo de 2030, una posibilidad que hasta hace poco parecía prácticamente descartada.

Cristiano Ronaldo y el lazo con Jorge Jesus para que siga formando parte de la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus compartieron vestuario en la temporada 2025/2026 como integrantes de Al Nassr y, juntos, conquistaron la Saudí Pro League. El técnico portugués explicó que su incorporación al club tuvo como único objetivo ayudar al astro a ganar por primera vez en Arabia Saudita.