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Prensa brasileña dio rotunda opinión de André Carrillo por rendimiento con Corinthians: "Pocos..."
André Carrillo volvió a tener actividad con las filas de Corinthians y la prensa brasileña no dudó en opinar con firmeza por su rendimiento en el campo.
Uno de los jugadores de la selección peruana que sigue teniendo gran actividad en el fútbol extranjero es André Carrillo. El atacante nacional se ha convertido en uno de los jugadores más destacados en las filas de Corinthians y, tras la goleada por 3-0 ante Remo en el Brasileirao, la prensa brasileña dio una rotunda opinión de su rendimiento.
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Prensa brasileña dio rotunda opinión de André Carrillo
Corinthians ha tenido un rendimiento irregular en la temporada, donde está ubicado en la parte media de la tabla. Por ello, cada victoria es importante para poder acceder a puestos de Copa Libertadores. En la última fecha, el ‘Timao’ venció por 3-0 a Remo, donde André Carrillo tuvo participación.
Luego del encuentro, el medio brasileño ‘GeGlobo’ analizó a detalle el rendimiento de cada uno de los jugadores y no dudó en señalar que la ‘Culebra’ tuvo un aceptable desempeño, mostrando dotes de su talento pese a los pocos minutos que estuvo en el campo.
“Tuvo pocos minutos de juego, pero demostró su calidad cada vez que tuvo el balón en sus pies”, fue el análisis que compartió el citado medio en su publicación, donde además le dieron una valoración de 6.0.
Carrillo ingresó en el campo al minuto 73, cuando el partido ya estaba prácticamente consumado, por lo que no tuvo una ocasión especial en la distribución de juego. No obstante, es claro que sigue siendo considerado por el comando técnico de Corinthians.
Números de André Carrillo esta temporada
En lo que va de la campaña, André Carrillo ha ido teniendo un puesto más de revulsivo en el ‘Timao’. El peruano registra 26 partidos disputados, donde no ha podido marcar goles, pero sí brindó una asistencia. Cabe señalar que su rol en el campo es como volante de primera línea, dejando de lado sus características de extremo.
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