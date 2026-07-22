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Sporting Cristal vs Bragantino por playoffs de Copa Sudamericana

Bolívar vs Gremio EN VIVO por los playoffs de la Copa Sudamericana: horario, dónde ver y pronóstico

Gremio intentará llevarse un resultado favorable de La Paz, mientras Bolívar buscará hacer valer la altura en la Copa Sudamericana.

Antonio Vidal
Bolívar vs Gremio EN VIVO y DIRECTO por la Copa Sudamericana. Foto: composición Líbero
Bolívar vs Gremio EN VIVO y DIRECTO por la Copa Sudamericana. Foto: composición Líbero
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Bolívar vs Gremio por los playoffs de la Copa Sudamericana | Partidazo se vivirá este jueves veintitrés de julio por lo que será el encuentro entre 'El Libertador de América' y el 'Tricolor'. El elenco local, que cayó en estos dieciseisavos de final de la competición internacional, tendrá delante al elenco brasileño que será muy difícil de vencer. Gremio, que cuenta entre sus filas al peruano Erick Noriega, viajará a la altura y espera complicar a Bolívar, que buscará aprovechar esta ventaja geográfica.

Sporting Cristal vs Bragantino EN VIVO por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs. Bragantino EN VIVO HOY: pronóstico, hora y qué canal transmite

¿A qué hora juega Bolívar vs Gremio por Copa Sudamericana?

Estos son los horarios oficiales del partido entre Bolívar y Gremio por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

  • Perú, Ecuador y Colombia: 5.00 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 7.00 p. m.
  • México y Centroamérica: 4.00 p. m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 6.00 p. m.
  • España: 12.00 a. m. (del viernes)

¿Dónde ver el partido de Bolívar vs Gremio por Copa Sudamericana?

El partido entre Bolívar y Gremio será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO vía streaming por Disney Plus en Perú y Bolivia. En Brasil, el encuentro podrá seguirse a través de Paramount Plus.

Bolívar vs Gremio

Conmebol anunció los canales que transmitirán el Bolívar vs Gremio

Principales cuotas para el Bolívar vs Gremio

Estas son las principales cuotas para el partido entre Bolívar y Gremio, donde el favorito es el elenco brasileño.

Casa de apuestasBolívarEmpateGremio
Betsson1.553.955.40
Betano1.604.105.50
bet3651.574.335.25
1xBet1.694.285.12
Caliente1.624.305.20
Stake.latam1.603.905.35
DoradoBet1.634.205.00

Gremio vs Bolívar: últimos enfrentamientos

  • 10/04/2003 | Copa Libertadores: Bolívar 1-0 Gremio
  • 13/03/2003 | Copa Libertadores: Gremio 1-0 Bolívar
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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