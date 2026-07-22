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Bolívar vs Gremio EN VIVO por los playoffs de la Copa Sudamericana: horario, dónde ver y pronóstico
Gremio intentará llevarse un resultado favorable de La Paz, mientras Bolívar buscará hacer valer la altura en la Copa Sudamericana.
Bolívar vs Gremio por los playoffs de la Copa Sudamericana | Partidazo se vivirá este jueves veintitrés de julio por lo que será el encuentro entre 'El Libertador de América' y el 'Tricolor'. El elenco local, que cayó en estos dieciseisavos de final de la competición internacional, tendrá delante al elenco brasileño que será muy difícil de vencer. Gremio, que cuenta entre sus filas al peruano Erick Noriega, viajará a la altura y espera complicar a Bolívar, que buscará aprovechar esta ventaja geográfica.
¿A qué hora juega Bolívar vs Gremio por Copa Sudamericana?
Estos son los horarios oficiales del partido entre Bolívar y Gremio por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.
- Perú, Ecuador y Colombia: 5.00 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 7.00 p. m.
- México y Centroamérica: 4.00 p. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 6.00 p. m.
- España: 12.00 a. m. (del viernes)
¿Dónde ver el partido de Bolívar vs Gremio por Copa Sudamericana?
El partido entre Bolívar y Gremio será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO vía streaming por Disney Plus en Perú y Bolivia. En Brasil, el encuentro podrá seguirse a través de Paramount Plus.
Conmebol anunció los canales que transmitirán el Bolívar vs Gremio
Principales cuotas para el Bolívar vs Gremio
Estas son las principales cuotas para el partido entre Bolívar y Gremio, donde el favorito es el elenco brasileño.
|Casa de apuestas
|Bolívar
|Empate
|Gremio
|Betsson
|1.55
|3.95
|5.40
|Betano
|1.60
|4.10
|5.50
|bet365
|1.57
|4.33
|5.25
|1xBet
|1.69
|4.28
|5.12
|Caliente
|1.62
|4.30
|5.20
|Stake.latam
|1.60
|3.90
|5.35
|DoradoBet
|1.63
|4.20
|5.00
Gremio vs Bolívar: últimos enfrentamientos
- 10/04/2003 | Copa Libertadores: Bolívar 1-0 Gremio
- 13/03/2003 | Copa Libertadores: Gremio 1-0 Bolívar
¡Vamos al Circo!
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