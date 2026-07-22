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Partidos de hoy EN VIVO, jueves 23 de julio: programación, resultados, horarios y dónde ver

Revisa la programación de partidos de hoy, jueves 23 de julio, con horarios y canales de transmisión para la Europa League, Copa Sudamericana, y más.

Francisco Esteves
Partidos de hoy EN VIVO, jueves 23 de julio.
Partidos de hoy EN VIVO, jueves 23 de julio. | Foto: Composición Líbero.
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Revisa la programación completa con todos los partidos de hoy, jueves 23 de julio, con los diferentes horarios y canales de transmisión en todo el mundo. Esta jornada tenemos encuentros sumamente interesantes, ya que habrá UEFA Europa League, Copa Sudamericana, Liga Profesional Argentina, Brasileirao, y más.

Boca Juniors y O'Higgins juegan este jueves por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

PUEDES VER: Boca Juniors vs. O'Higgins EN VIVO por Copa Sudamericana: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

Partidos de este jueves 23 de julio - Playoffs de Copa Sudamericana 2026

PARTIDOSHORARIOCANAL
Bolívar vs Grêmio5.00 p . m.DSports, DGO
Boca Juniors vs O'Higgins7.30 p. m.DSports, DGO, ESPN
Santa Fe vs Caracas7.30 p. m.DSports, DGO

Partidos de este jueves 23 de julio - Europa League 2026

PARTIDOSHORARIOCANAL
Qarabağ vs CSKA Sofia11.00 a. m.Diema Sport, Play Diema Xtra
Sheriff vs Maccabi Tel Aviv12.00 p. m.Official Live, Sport 1, We Sport Moldova
Dynamo Kyiv vs PAOK12.00 p. m.2+2, Open TV
Tromsø vs Hradec Králové12.00 p. m.VG+, TV Tipsport
Hammarby vs Anderlecht12.00 p. m.Onefootball, Club RTL, Proximus Pickx
Twente vs Ferencváros1.00 p. m.Sport TV1, Sport 1 Hungary
St. Gallen vs Benfica1.00 p. m.Onefootball, SRF zwei, Blue Sport
Beşiktaş vs Midtjylland1.00 p. m.Official Live, Canal Gol Brazil, S Sport+
Hajduk Split vs Paphos2.00 p. m.MAXtv To Go, Cytavision on the Go

Partidos de este jueves 23 de julio - Serie A de Brasil

PARTIDOSHORARIOCANAL
Corinthians vs Remo5.30 p. m.Fanatiz International, SporTV, Premiere
Botafogo vs Vitória5.30 p. m.Fanatiz International, Premiere, Globoplay

Partidos de este jueves 23 de julio - Liga Profesional Argentina 2026

PARTIDOSHORARIOCANAL
Belgrano vs Rosario Central5.30 p. m.TyC Sports Internacional, Fanatiz International
Sarmiento vs Argentinos Juniors5.30 p. m.Fanatiz International, ESPN Premium Argentina
Defensa y Justicia vs Aldosivi7.45 p. m.TyC Sports Internacional, Fanatiz International

Partidos de este jueves 23 de julio - Liga Pro de Ecuador 2026

PARTIDOSHORARIOCANAL
Leones del Norte vs Guayaquil City4.30 p. m.Zapping
Orense vs Aucas4.30 p. m.Zapping
Emelec vs Mushuc Runa7.00 p. m.Zapping

Los horarios están de acuerdo con Perú.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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