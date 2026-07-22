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Partidos de hoy EN VIVO, jueves 23 de julio: programación, resultados, horarios y dónde ver
Revisa la programación de partidos de hoy, jueves 23 de julio, con horarios y canales de transmisión para la Europa League, Copa Sudamericana, y más.
Revisa la programación completa con todos los partidos de hoy, jueves 23 de julio, con los diferentes horarios y canales de transmisión en todo el mundo. Esta jornada tenemos encuentros sumamente interesantes, ya que habrá UEFA Europa League, Copa Sudamericana, Liga Profesional Argentina, Brasileirao, y más.
PUEDES VER: Boca Juniors vs. O'Higgins EN VIVO por Copa Sudamericana: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico
Partidos de este jueves 23 de julio - Playoffs de Copa Sudamericana 2026
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANAL
|Bolívar vs Grêmio
|5.00 p . m.
|DSports, DGO
|Boca Juniors vs O'Higgins
|7.30 p. m.
|DSports, DGO, ESPN
|Santa Fe vs Caracas
|7.30 p. m.
|DSports, DGO
Partidos de este jueves 23 de julio - Europa League 2026
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANAL
|Qarabağ vs CSKA Sofia
|11.00 a. m.
|Diema Sport, Play Diema Xtra
|Sheriff vs Maccabi Tel Aviv
|12.00 p. m.
|Official Live, Sport 1, We Sport Moldova
|Dynamo Kyiv vs PAOK
|12.00 p. m.
|2+2, Open TV
|Tromsø vs Hradec Králové
|12.00 p. m.
|VG+, TV Tipsport
|Hammarby vs Anderlecht
|12.00 p. m.
|Onefootball, Club RTL, Proximus Pickx
|Twente vs Ferencváros
|1.00 p. m.
|Sport TV1, Sport 1 Hungary
|St. Gallen vs Benfica
|1.00 p. m.
|Onefootball, SRF zwei, Blue Sport
|Beşiktaş vs Midtjylland
|1.00 p. m.
|Official Live, Canal Gol Brazil, S Sport+
|Hajduk Split vs Paphos
|2.00 p. m.
|MAXtv To Go, Cytavision on the Go
Partidos de este jueves 23 de julio - Serie A de Brasil
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANAL
|Corinthians vs Remo
|5.30 p. m.
|Fanatiz International, SporTV, Premiere
|Botafogo vs Vitória
|5.30 p. m.
|Fanatiz International, Premiere, Globoplay
Partidos de este jueves 23 de julio - Liga Profesional Argentina 2026
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANAL
|Belgrano vs Rosario Central
|5.30 p. m.
|TyC Sports Internacional, Fanatiz International
|Sarmiento vs Argentinos Juniors
|5.30 p. m.
|Fanatiz International, ESPN Premium Argentina
|Defensa y Justicia vs Aldosivi
|7.45 p. m.
|TyC Sports Internacional, Fanatiz International
Partidos de este jueves 23 de julio - Liga Pro de Ecuador 2026
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANAL
|Leones del Norte vs Guayaquil City
|4.30 p. m.
|Zapping
|Orense vs Aucas
|4.30 p. m.
|Zapping
|Emelec vs Mushuc Runa
|7.00 p. m.
|Zapping
Los horarios están de acuerdo con Perú.
¡Vamos al Circo!
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