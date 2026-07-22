Partidos de hoy EN VIVO, jueves 23 de julio: programación, resultados, horarios y dónde ver

Revisa la programación completa con todos los partidos de hoy, jueves 23 de julio, con los diferentes horarios y canales de transmisión en todo el mundo. Esta jornada tenemos encuentros sumamente interesantes, ya que habrá UEFA Europa League, Copa Sudamericana, Liga Profesional Argentina, Brasileirao, y más.

Partidos de este jueves 23 de julio - Playoffs de Copa Sudamericana 2026

PARTIDOS HORARIO CANAL Bolívar vs Grêmio 5.00 p . m. DSports, DGO Boca Juniors vs O'Higgins 7.30 p. m. DSports, DGO, ESPN Santa Fe vs Caracas 7.30 p. m. DSports, DGO

Partidos de este jueves 23 de julio - Europa League 2026

PARTIDOS HORARIO CANAL Qarabağ vs CSKA Sofia 11.00 a. m. Diema Sport, Play Diema Xtra Sheriff vs Maccabi Tel Aviv 12.00 p. m. Official Live, Sport 1, We Sport Moldova Dynamo Kyiv vs PAOK 12.00 p. m. 2+2, Open TV Tromsø vs Hradec Králové 12.00 p. m. VG+, TV Tipsport Hammarby vs Anderlecht 12.00 p. m. Onefootball, Club RTL, Proximus Pickx Twente vs Ferencváros 1.00 p. m. Sport TV1, Sport 1 Hungary St. Gallen vs Benfica 1.00 p. m. Onefootball, SRF zwei, Blue Sport Beşiktaş vs Midtjylland 1.00 p. m. Official Live, Canal Gol Brazil, S Sport+ Hajduk Split vs Paphos 2.00 p. m. MAXtv To Go, Cytavision on the Go

Partidos de este jueves 23 de julio - Serie A de Brasil

PARTIDOS HORARIO CANAL Corinthians vs Remo 5.30 p. m. Fanatiz International, SporTV, Premiere Botafogo vs Vitória 5.30 p. m. Fanatiz International, Premiere, Globoplay

Partidos de este jueves 23 de julio - Liga Profesional Argentina 2026

PARTIDOS HORARIO CANAL Belgrano vs Rosario Central 5.30 p. m. TyC Sports Internacional, Fanatiz International Sarmiento vs Argentinos Juniors 5.30 p. m. Fanatiz International, ESPN Premium Argentina Defensa y Justicia vs Aldosivi 7.45 p. m. TyC Sports Internacional, Fanatiz International

Partidos de este jueves 23 de julio - Liga Pro de Ecuador 2026

PARTIDOS HORARIO CANAL Leones del Norte vs Guayaquil City 4.30 p. m. Zapping Orense vs Aucas 4.30 p. m. Zapping Emelec vs Mushuc Runa 7.00 p. m. Zapping

Los horarios están de acuerdo con Perú.