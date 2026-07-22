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Formación de Boca Juniors vs O'Higgins: alineaciones para los playoffs de la Copa Sudamericana

Revisa las alineaciones de Boca Juniors y O'Higgins para la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, este jueves 23 de julio.

Francisco Esteves
Formación de Boca Juniors vs O'Higgins.
Formación de Boca Juniors vs O'Higgins. | Foto: Composición Líbero.
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Este jueves 23 de julio habrá un partidazo por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Boca Juniors recibe a O'Higgins en La Bombonera en búsqueda de un triunfo que le dé chances de clasificar a los octavos de final; por ello, te brindamos las alineaciones que preparan Rodolfo Arruabarrena y Lucas Bovaglio para este interesante encuentro del torneo Conmebol.

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Posible alineación de Boca Juniors

  • Álvaro Montero; Dylan Gorosito; Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Boca Juniors

Leandro Paredes vuelve tras quedar subcampeón del Mundial 2026.

Posible alineación de O'Higgins

  • Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz; Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yánez. DT: Lucas Bovaglio.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. O'Higgins?

Te brindamos el horario dependiendo de tu país:

  • México y Costa Rica: 6.30 p. m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 7.30 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 9.30 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Boca Juniors vs. O'Higgins?

La transmisión del partido entre Boca Juniors vs. O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 será mediante la señal de DirecTV y ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online vía DGO y Disney+ si cuentas con una suscripción pagada a alguna de las mencionadas plataformas de streaming. Por último, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias y videos de los goles.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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