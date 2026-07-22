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¿A qué hora juega Bolívar vs Gremio y en qué canal ver los playoffs de Copa Sudamericana?
Bolívar vs Gremio se enfrentan por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Conoce los horarios y canales para seguir este vibrante encuentro.
Bolívar vs Gremio jugarán un emocionante encuentro este jueves 23 de julio por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. La escuadra boliviana empezará la serie como local en el Estadio Hernando Siles, donde buscará sacar provecho de la altura de La Paz. Revisa a qué hora y dónde ver este cotejo.
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¿A qué hora juega Bolívar vs Gremio?
Estos son los horarios confirmados para el inicio del partido entre Bolívar vs Gremio por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.
- Perú, Ecuador y Colombia: 5.00 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 7.00 p. m.
- México y Centroamérica: 4.00 p. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 6.00 p. m.
- España: 12.00 a. m. (del viernes)
¿Dónde ver Bolívar vs Gremio EN VIVO?
El duelo entre Bolívar vs Gremio contará con la transmisión EN VIVO ONLINE por la plataforma de streaming de Disney Plus para todo el territorio peruano y boliviano. Del mismo modo, Paramount Plus se encargará de llevar el partido para Brasil.
Conmebol anunció los canales que transmitirán el Bolívar vs Gremio
Bolívar vs Gremio por Copa Sudamericana: canales de transmisión
- Argentina, Chile: ESPN 2 y Disney Plus.
- Brasil: Paramount Plus.
- Perú y Bolivia: Disney Plus.
- Ecuador y Colombia: DirecTV Sports.
- Paraguay y Uruguay: Disney Plus.
- Venezuela: DirecTV Sports e Inter.
- Estados Unidos: beIN Sports, beIN SPORTS en Español, fuboTV, beIN Sports Connect.
¿Cómo llegan Bolívar y Gremio a los playoffs de la Copa Sudamericana?
Bolívar inicia como local en esta llave tras haber quedado en tercer lugar del Grupo C en la Copa Libertadores. El cuadro celeste deberá aprovechar su factor de altura para sacar una ventaja importante y encaminar su clasificación a los octavos de final. Además, llega motivado tras su última victoria por 4-0 ante Guabirá.
Por su parte, Gremio no atraviesa su mejor momento en la temporada, luego de tener una serie de irregulares resultados. Durante el parón por el Mundial, se mostraron activos con tres amistosos, pero su regreso en el Brasileirao no fue el esperado tras caer por 2-1 ante Mirassol.
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