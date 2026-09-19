Nueva obra en Lima Norte alcanza el 90 % de avance: mejorará el tránsito vehicular y la conexión de distritos

El congestionamiento en Lima Norte es un verdadero dolor de cabeza para miles de usuarios que a diario deben transitar en la caótica ciudad. Ante este contexto, se confirmó una buena noticia: el paso a desnivel de Tomás Valle alcanzó el 90% de avance, marcando un importante hito en la ejecución de esta obra vial que forma parte de la Vía Expresa Norte.

Los trabajos están a cargo de EMAPEde la Municipalidad de Lima y se ejecutan en la intersección de las avenidas Tomás Valle y Universitaria, una zona de alto flujo vehicular. Es importante recalcar que la intervención apunta a mejorar las condiciones de tránsito, así como facilitar el desplazamiento de miles de conductores que utilizan diariamente estas vías.

El paso a desnivel Tomás Valle alcanza el 90 % de avance y se perfila como una obra clave de la Vía Expresa Norte.

Según lo informado, como parte del proyecto se contempla un viaducto, que permitirá ordenar los flujos vehiculares y reducir los conflictos que se generan en esta intersección. De esta manera, se busca conseguir una circulación más fluida y una mejor conexión entre las principales avenidas de Lima Norte.

El avance de la obra representa también un avance importante para la ejecución de la Vía Expresa Norte, considerada una acción estratégica para fortalecer la infraestructura vial de esta parte de la capital. Asimismo, el proyecto permitirá mejorar la conexión entre diferentes puntos y contribuir a una movilidad más eficiente.

Con el 90% de los trabajos ejecutados, la obra se encuentra cada vez más cerca de culminar. Por su parte, EMAPE continúa con las labores correspondientes para completar esta infraestructura, que apunta a generar cambios en el tránsito y en la conectividad de una de las zonas con mayor movimiento vehicular de Lima.

La culminación del paso a desnivel Tomás Valle es esperada por miles de conductores y vecinos de Lima Norte, quienes podrán contar con una infraestructura diseñada para mejorar la circulación y conexión vial. Por ahora, los trabajos continúan mientras la obra está en su etapa final de ejecución.