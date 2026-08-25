Importante avenida de Los Olivos se renueva: realizan trabajos de mejora que beneficiará a vecinos y conductores

La avenida Naranjal, una de las principales vías de Los Olivos, continúa en proceso de transformación con trabajos que buscan facilitar el desplazamiento de vecinos y conductores que transitan por la zona. Estos trabajos renovarán progresivamente este importante punto de conexión en Lima Norte.

Como parte de esta etapa, Invermet informó que se vienen realizando labores de estabilización del suelo, un procedimiento necesario para preparar y reforzar el terreno antes de avanzar con las siguientes fases de la obra. Las labores permitirán contar con una superficie más resistente y adecuada para soportar el tránsito diario.

La preparación del terreno representa uno de los pasos fundamentales para garantizar que la nueva infraestructura de la av. Naranjal tenga mejores condiciones para el tránsito. Por ello, las labores se desarrollan de manera progresiva, con el objetivo de establecer una base sólida sobre la que se pueda continuar con la construcción de la vía.

La avenida Naranjal de Los Olivos avanza con trabajos de estabilización del suelo que buscan mejorar la vía.

La renovación de la avenida Naranjal apunta a generar mejores condiciones para la movilidad urbana en Los Olivos. Una vez culminadas las distintas etapas de la intervención, los vecinos y conductores podrán contar con una vía con mejores características para sus desplazamientos cotidianos.

Estos trabajos también forman parte de un proceso que busca atender las necesidades de quienes utilizan esta transitada avenida a diario. La mejora de la infraestructura vial puede contribuir a ordenar la circulación y ofrecer un desplazamiento más adecuado para los vehículos y peatones que transitan por la zona.

La transformación de la avenida Naranjal continuará con nuevas etapas hasta completar la intervención. Por ahora, la estabilización y reforzamiento del terreno marcan un avance importante en el proyecto, con miras a construir una vía más sólida, resistente y preparada para el tránsito diario de los vecinos de Los Olivos.