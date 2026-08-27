Temblor HOY, jueves 27 de agosto de 2026, vía IGP EN VIVO: magnitud y epicentro del último sismo en Perú

¿Sentiste el temblor? Hoy, jueves 27 de agosto de 2026, la tierra volvió a moverse en nuestro país. Para que no te quedes con la duda sobre qué tan fuerte fue ni dónde se originó, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ya publicó el reporte oficial EN VIVO, con la magnitud exacta, el epicentro y la profundidad de este último sismo. Como sabemos que vivir en el Cinturón de Fuego del Pacífico nos mantiene siempre en alerta, aquí te contamos en detalle todo lo que informa el CENSIS para que tú y tu familia estén prevenidos y tranquilos.

Epicentro del temblor en Perú HOY, 27 de agosto de 2026, vía IGP EN VIVO 08:50 ¿Cuál es el sismo de mayor magnitud registrado en Perú? El 3 de octubre de 1974, un terremoto de magnitud 8,0 sacudió Lima a las 9:21 a. m. El movimiento duró cerca de 90 segundos y afectó la capital y gran parte de la costa peruana hacia el sur. El sismo dejó 252 fallecidos y 3.600 heridos. 08:43 Temblor hoy en Moquegua Fecha: 27/08/2026 – 08:21:34 Magnitud: 3.5 Profundidad: 20 km Latitud: -16.83 Longitud: -71.31 Intensidad: II-III en La Capilla Referencia: 16 km al SO de La Capilla, General Sánchez Cerro – Moquegua 08:42 Bienvenidos Sigue EN VIVO los últimos reportes del IGP sobre los sismos registrados hoy, 27 de agosto de 2026, y conoce su magnitud, epicentro y profundidad.