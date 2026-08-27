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Temblor HOY, jueves 27 de agosto de 2026, vía IGP EN VIVO: magnitud y epicentro del último sismo en Perú
El IGP reportó un nuevo temblor en Perú este jueves 27 de agosto. Conoce aquí la magnitud, el epicentro y la profundidad del último sismo registrado.
¿Sentiste el temblor? Hoy, jueves 27 de agosto de 2026, la tierra volvió a moverse en nuestro país. Para que no te quedes con la duda sobre qué tan fuerte fue ni dónde se originó, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ya publicó el reporte oficial EN VIVO, con la magnitud exacta, el epicentro y la profundidad de este último sismo. Como sabemos que vivir en el Cinturón de Fuego del Pacífico nos mantiene siempre en alerta, aquí te contamos en detalle todo lo que informa el CENSIS para que tú y tu familia estén prevenidos y tranquilos.
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Epicentro del temblor en Perú HOY, 27 de agosto de 2026, vía IGP EN VIVO
¿Cuál es el sismo de mayor magnitud registrado en Perú?
El 3 de octubre de 1974, un terremoto de magnitud 8,0 sacudió Lima a las 9:21 a. m. El movimiento duró cerca de 90 segundos y afectó la capital y gran parte de la costa peruana hacia el sur. El sismo dejó 252 fallecidos y 3.600 heridos.
Temblor hoy en Moquegua
Fecha: 27/08/2026 – 08:21:34
Magnitud: 3.5
Profundidad: 20 km
Latitud: -16.83
Longitud: -71.31
Intensidad: II-III en La Capilla
Referencia: 16 km al SO de La Capilla, General Sánchez Cerro – Moquegua
Bienvenidos
Sigue EN VIVO los últimos reportes del IGP sobre los sismos registrados hoy, 27 de agosto de 2026, y conoce su magnitud, epicentro y profundidad.
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