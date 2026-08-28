Epicentro del temblor HOY, viernes 28 de agosto de 2026 EN VIVO: reporte oficial del último sismo en Perú vía IGP

Según Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), los sismos en el Perú se originan principalmente por la convergencia de las placas de Nazca y Sudamericana. Esta interacción constante entre ambas placas tectónicas genera una liberación de energía que provoca los movimientos sísmicos registrados en nuestro país y representa, según el especialista, un "choque frontal" entre ellas.