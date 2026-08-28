0

Epicentro del temblor HOY, viernes 28 de agosto de 2026 EN VIVO: reporte oficial del último sismo en Perú vía IGP

¿Sentiste el temblor? Revisa el reporte oficial del IGP y conoce la magnitud, profundidad, hora y epicentro del sismo de hoy, viernes 28 de agosto.

María Zapata
¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy, viernes 28 de agosto?
¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy, viernes 28 de agosto? | Google Gemini
COMPARTIR

¿Sentiste el movimiento? Mantente atento a cualquier actividad sísmica en el país y toma las precauciones necesarias. En esta cobertura EN VIVO podrás consultar el reporte oficial sobre el epicentro del temblor de hoy, viernes 28 de agosto de 2026, con información actualizada por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Revisa los últimos sismos en Perú del jueves 27 de agosto, según el IGP.

PUEDES VER: Temblor este jueves 27 de agosto de 2026: magnitud y epicentro del último sismo en Perú vía IGP

Temblor HOY, 28 de agosto: IGP reporta epicentro y magnitud EN VIVO

08:39
28/8/2026

Temblor HOY en Cañete

Fecha y hora: 28/08/2026, 08:19:54

Magnitud: 3.4

Profundidad: 48 km

Latitud: -12.61

Longitud: -76.77

Intensidad: II en Chilca

Referencia: 11 km al sur de Chilca, Cañete - Lima

08:08
28/8/2026

¿Por qué ocurren los sismos en el Perú?

Según Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), los sismos en el Perú se originan principalmente por la convergencia de las placas de Nazca y Sudamericana. Esta interacción constante entre ambas placas tectónicas genera una liberación de energía que provoca los movimientos sísmicos registrados en nuestro país y representa, según el especialista, un "choque frontal" entre ellas.

08:00
28/8/2026

Bienvenidos a los reportes del IGP sobre el temblor ahora en Perú

Sigue EN VIVO los últimos reportes del IGP sobre los temblores de hoy, 28 de agosto de 2026, y conoce la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada sismo registrado en Perú.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Epicentro del temblor HOY, viernes 28 de agosto de 2026 EN VIVO: reporte oficial del último sismo en Perú vía IGP

  2. Temblor este jueves 27 de agosto de 2026, vía IGP EN VIVO: magnitud y epicentro del último sismo en Perú

  3. Cronograma de pagos de septiembre 2026: sueldos del sector público y pensiones vía Banco de la Nación

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano