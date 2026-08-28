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Epicentro del temblor HOY, viernes 28 de agosto de 2026 EN VIVO: reporte oficial del último sismo en Perú vía IGP
¿Sentiste el temblor? Revisa el reporte oficial del IGP y conoce la magnitud, profundidad, hora y epicentro del sismo de hoy, viernes 28 de agosto.
¿Sentiste el movimiento? Mantente atento a cualquier actividad sísmica en el país y toma las precauciones necesarias. En esta cobertura EN VIVO podrás consultar el reporte oficial sobre el epicentro del temblor de hoy, viernes 28 de agosto de 2026, con información actualizada por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
PUEDES VER: Temblor este jueves 27 de agosto de 2026: magnitud y epicentro del último sismo en Perú vía IGP
Temblor HOY, 28 de agosto: IGP reporta epicentro y magnitud EN VIVO
Temblor HOY en Cañete
Fecha y hora: 28/08/2026, 08:19:54
Magnitud: 3.4
Profundidad: 48 km
Latitud: -12.61
Longitud: -76.77
Intensidad: II en Chilca
Referencia: 11 km al sur de Chilca, Cañete - Lima
¿Por qué ocurren los sismos en el Perú?
Según Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), los sismos en el Perú se originan principalmente por la convergencia de las placas de Nazca y Sudamericana. Esta interacción constante entre ambas placas tectónicas genera una liberación de energía que provoca los movimientos sísmicos registrados en nuestro país y representa, según el especialista, un "choque frontal" entre ellas.
Bienvenidos a los reportes del IGP sobre el temblor ahora en Perú
Sigue EN VIVO los últimos reportes del IGP sobre los temblores de hoy, 28 de agosto de 2026, y conoce la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada sismo registrado en Perú.
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Epicentro del temblor HOY, viernes 28 de agosto de 2026 EN VIVO: reporte oficial del último sismo en Perú vía IGP
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Temblor este jueves 27 de agosto de 2026, vía IGP EN VIVO: magnitud y epicentro del último sismo en Perú
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