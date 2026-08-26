Eclipse lunar HOY, jueves 27 de agosto de 2026: ¿cómo y a qué hora se verá en vivo desde Perú?

El eclipse lunar parcial de este jueves 27 de agosto de 2026 podrá observarse desde Perú y alcanzará su punto máximo durante la noche. Aunque la Luna no quedará completamente cubierta por la sombra de la Tierra, hasta el 96,3 % de su superficie ingresará en la umbra, lo que podría darle un llamativo tono rojizo.

¿Cuándo será el eclipse lunar en Perú?

El eclipse lunar de agosto ocurrirá durante la noche del jueves 27 y se extenderá hasta la madrugada del viernes 28. El fenómeno comenzará con la fase penumbral y luego avanzará hacia la fase parcial, que será la más visible.

De acuerdo con la NASA, el evento completo comenzará aproximadamente a las 8:24 p. m. y finalizará cerca de las 2:02 a. m. en territorio peruano. La fase parcial, en cambio, será la más esperada por quienes quieran observar este espectáculo astronómico.

¿A qué hora comienza el eclipse lunar?

La fase parcial del último eclipse lunar comenzará a las 9:34 p. m. del jueves 27 de agosto. El máximo ocurrirá a las 11:13 p. m., cuando aproximadamente el 96,3 % del disco lunar estará dentro de la umbra terrestre. Esta etapa concluirá a las 12:52 a. m. del viernes 28 de agosto. Para disfrutar mejor del eclipse desde Perú, se recomienda buscar un lugar con poca iluminación artificial y una vista despejada del cielo.

El fenómeno podrá observarse a simple vista, por lo que no será necesario utilizar lentes especiales. Sin embargo, unos binoculares o un telescopio pueden ayudar a apreciar con mayor detalle los cambios en la superficie lunar.

¿Cómo ver el eclipse lunar en vivo desde Perú?

La NASA ofrecerá una cobertura especial del eclipse lunar parcial, con imágenes captadas mediante telescopios y comentarios de especialistas. La transmisión podrá seguirse a través de NASA TV y de los canales oficiales de la agencia en YouTube y Facebook.

Para quienes observen el eclipse lunar de agosto desde Perú, no será necesario contar con equipos especiales. Lo más importante será elegir un lugar con el cielo despejado, poca contaminación lumínica y buena visibilidad de la Luna.

¿Por qué la Luna se verá roja durante el eclipse?

El característico tono cobrizo aparece cuando la Luna atraviesa la sombra de la Tierra. Parte de la luz solar pasa primero por la atmósfera terrestre y, durante ese recorrido, los tonos azules se dispersan con mayor facilidad, mientras que la luz rojiza logra desviarse hacia la superficie lunar.

Por ello, el eclipse lunar podría mostrar diferentes tonalidades de rojo, naranja o cobre. La apariencia dependerá también de las condiciones de la atmósfera, incluida la presencia de polvo, ceniza volcánica y otras partículas.