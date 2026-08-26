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Sorteo La Tinka de HOY, miércoles 26 de agosto: cuál es el pozo millonario, a qué hora juega y resultados

¿Listo para probar tu suerte? Revisa toda la información sobre La Tinka de HOY, miércoles 26 de agosto, que sorteará el pozo millonario de más de S/25 millones.

Angie De La Cruz
Revisa los últimos resultados del sorteo La Tinka de HOY, miércoles 26 de agosto de 2026.
Revisa los últimos resultados del sorteo La Tinka de HOY, miércoles 26 de agosto de 2026. | Composición: Líbero/Intralot
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El sorteo de La Tinka de hoy, miércoles 26 de agosto genera gran emoción entre quienes buscan convertirse en el próximo ganador del pozo millonario de S/ 25'507,198 . En esta nota de Líbero podrás conocer a qué hora se realiza el sorteo y revisar los resultados, incluyendo los números del Sí o Sí y boliyapa.

Resultados del sorteo La Tinka del 23 de agosto.

PUEDES VER: Resultado de La Tinka del domingo 23 de agosto: ¿Reventó el Pozo Millonario? Estos fueron los números ganadores

¿Cuánto es el pozo millonario de La Tinka de hoy?

El Pozo Millonario de La Tinka para el sorteo de hoy, miércoles 26 de agosto de 2026, es de S/25,507,198, monto acumulado luego de que no hubiera ganador del premio mayor en el sorteo del domingo 23 de agosto.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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