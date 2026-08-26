Sorteo La Tinka de HOY, miércoles 26 de agosto: cuál es el pozo millonario, a qué hora juega y resultados

El sorteo de La Tinka de hoy, miércoles 26 de agosto genera gran emoción entre quienes buscan convertirse en el próximo ganador del pozo millonario de S/ 25'507,198 . En esta nota de Líbero podrás conocer a qué hora se realiza el sorteo y revisar los resultados, incluyendo los números del Sí o Sí y boliyapa.

¿Cuánto es el pozo millonario de La Tinka de hoy?

El Pozo Millonario de La Tinka para el sorteo de hoy, miércoles 26 de agosto de 2026, es de S/25,507,198, monto acumulado luego de que no hubiera ganador del premio mayor en el sorteo del domingo 23 de agosto.