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Municipalidad de Lima realiza megaoperativo en concurrida zona: se recupera espacios públicos y mejora tránsito
La Municipalidad de Lima intervino una popular zona con un megaoperativo que permitió recuperar espacios públicos, retirar obstáculos y reforzar la seguridad.
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) puso en marcha un megaoperativo de recuperación en Puente Nuevo, una de las zonas de mayor tránsito de la capital, con el objetivo de devolver el orden y mejorar las condiciones de seguridad para vecinos, peatones y conductores.
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La intervención fue liderada por el alcalde Renzo Reggiardo y cuenta con la participación de EMAPE, la Municipalidad de El Agustino, Lima Expresa y la ATU. El operativo busca solucionar las problemáticas generadas como la presencia de comercio informal, acumulación de residuos, deterioro de la infraestructura, abandono de áreas verdes, contaminación visual y ocupación indebida de la vía por vehículos.
Personal de la municipalidad ejecuta labores de limpieza y mantenimiento.
Como parte de las acciones, se retiró módulos no autorizados, paneles publicitarios instalados irregularmente y otros elementos que ocupaban espacios destinados al libre tránsito. La medida busca que las áreas recuperadas puedan ser utilizadas nuevamente por los ciudadanos y que la circulación peatonal y vehicular se desarrolle con mayor normalidad.
Los trabajos también incluyen la rehabilitación de la infraestructura del puente, debido al desgaste registrado en estructuras metálicas, barandas y otros componentes. A ello se suma la limpieza de la zona y la recuperación de las áreas verdes mediante cuadrillas de Invermet, EMAPE y la Gerencia de Servicios a la Ciudad.
Se realiza operativo con la presencia de personal de la municipalidad y la PNP.
Por otro lado, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) intervino los puntos donde vehículos ocupaban uno o incluso dos carriles de la Vía de Evitamiento. Según informó su presidente ejecutivo, David Hernández, la liberación de estos espacios permitió reducir el tiempo de las colas en más de 10 minutos.
El alcalde Renzo Reggiardo señaló que la intervención forma parte del plan municipal “Más territorio, menos escritorio”, estrategia con la que su gestión busca atender directamente los problemas que afectan a diferentes zonas de Lima. El burgomaestre destacó el trabajo coordinado con la Policía Nacional y la ATU para recuperar espacios y mejorar las condiciones de seguridad y movilidad.
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