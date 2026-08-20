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Temblor en Perú HOY, jueves 20 de agosto EN VIVO: dónde fue el epicentro y magnitud del último sismo

¡A mantenerse informados! Revisa el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre los últimos sismos registrados en Perú HOY, jueves 20 de agosto.

Angie De La Cruz
Revisa el reporte EN VIVO del IGP sobre los últimos sismos registrados en Perú HOY, jueves 20 de agosto.
Revisa el reporte EN VIVO del IGP sobre los últimos sismos registrados en Perú HOY, jueves 20 de agosto. | Imagen: Líbero/ ChatGPT
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HOY, jueves 20 de agosto, Perú vuelve a estar atento a la actividad sísmica registrada en distintas zonas del país. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informa los movimientos telúricos detectados durante la jornada, con datos sobre la ubicación del epicentro, magnitud, profundidad y hora del último sismo. En esta nota EN VIVO podrás conocer los detalles del reciente temblor y revisar la información oficial para mantenerte informado.

Conoce cómo saber si tu vivienda es resistente a un fuerte sismo.

PUEDES VER: ¿Cómo saber si mi casa es segura ante un terremoto? Ingeniero explica las características que deben tener las viviendas

Temblor en Perú hoy, 20 de agosto: último sismo, magnitud y epicentro, según IGP

10:33
20/8/2026

Bienvenidos

En esta edición de Líbero, te compartimos las últimas actualizaciones y en tiempo real sobre los recientes sismos, incluyendo detalles sobre su magnitud y ubicación del epicentro. ¡La información y la prevención es necesaria!

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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