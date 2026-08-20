Temblor en Perú HOY, jueves 20 de agosto EN VIVO: dónde fue el epicentro y magnitud del último sismo

HOY, jueves 20 de agosto, Perú vuelve a estar atento a la actividad sísmica registrada en distintas zonas del país. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informa los movimientos telúricos detectados durante la jornada, con datos sobre la ubicación del epicentro, magnitud, profundidad y hora del último sismo. En esta nota EN VIVO podrás conocer los detalles del reciente temblor y revisar la información oficial para mantenerte informado.

Temblor en Perú hoy, 20 de agosto: último sismo, magnitud y epicentro, según IGP 10:33 Bienvenidos En esta edición de Líbero, te compartimos las últimas actualizaciones y en tiempo real sobre los recientes sismos, incluyendo detalles sobre su magnitud y ubicación del epicentro. ¡La información y la prevención es necesaria!