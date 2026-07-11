Municipalidad de Lima realiza importantes acciones ante el fenómeno de El Niño para proteger a las familias

En el Perú se ha emitido la alerta ante el actual fenómeno de El Niño Costero, por lo que la Municipalidad de Lima viene ejecutando una serie de acciones preventivas para reducir los riesgos que podría generar y proteger a miles de familias que viven en zonas vulnerables de la capital.

Recientemente, la institución capitalina informó sobre el plan de preparación con la finalidad de disminuir el impacto de posibles lluvias intensas, desbordes e inundaciones, especialmente en áreas cercanas a los principales ríos de Lima. Es así que entre las principales intervenciones destacan las labores de limpieza y descolmatación de los cauces de los ríos Rímac y Lurín.

Pero eso no es todo, ya que la Municipalidad de Lima está realizando el perfilado de terrenos y la conformación de diques de protección. Estas acciones buscan mejorar la capacidad de conducción del agua y reducir el riesgo de desbordes que puedan afectar viviendas, vías y otros espacios públicos.

La Municipalidad de Lima ejecuta acciones frente al fenómeno de El Niño.

Para estas labores se están utilizando maquinarias pesadas y contando con el apoyo de personal especializado de la comuna, que realiza trabajos permanentes en puntos críticos. Es importante recordar que estas intervenciones brindan mayor seguridad a los vecinos que residen en las zonas de influencia de los ríos.

Por otro lado, se informó que se ha distribuido 1500 kits de ayuda humanitaria entre los almacenes de los distritos de Lima Metropolitana. Además, indicó que se está coordinando permanente con los municipios de Lurigancho-Chosica, Chaclacayo, Ate y San Juan de Lurigancho para reforzar las acciones preventivas.

Ante esta noticia, los usuarios no dudaron en comentar en redes sociales. “Muchas felicidades por el trabajo”, “Qué bueno, toca tomar precauciones”, “Me parece genial que ya se esté trabajando para prevenir los posibles daños del fenómeno de El Niño”, “Qué excelente”, indicaron.