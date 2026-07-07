Entregan primer tramo de esperada obra en San Juan de Lurigancho: mejoran el tránsito y calidad de vida

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho (SJL) compartió una excelente noticia, ya que se inauguró el primer tramo de la renovada avenida Circunvalación, que incluye la intervención de la avenida Mar del Sur. Esta obra, que fue esperada durante años por los vecinos del distrito, busca optimizar la movilidad urbana, fortalecer la seguridad vial y elevar la calidad de vida de miles de familias.

Entre las intervenciones se incluye la pavimentación de una nueva carpeta asfáltica, además de la construcción de sardineles, la instalación de reductores de velocidad y la implementación de señalización. Todas estas mejoras permitirán una circulación más segura y ordenada tanto para conductores como para peatones.

Se entrega el primer tramo de la av. Circunvalación en San Juan de Lurigancho.

Con la entrega de este primer tramo, se benefician directamente los habitantes de sectores como Mariscal Cáceres, Motupe, Montenegro, Constructores y otras zonas aledañas. Asimismo, la nueva infraestructura facilitará el desplazamiento en estas zonas, reduciendo los tiempos de viaje y mejorando la conectividad dentro del distrito.

El resto de la obra vial en San Juan de Lurigancho continúa avanzando y se anunció que el siguiente tramo del proyecto se encuentra en ejecución en favor de la población. De esta manera, se espera completar la modernización de uno de las principales zonas del popular distrito de Lima Este.

Los vecinos expresaron su satisfacción por la culminación de esta primera etapa, ya que durante años esperaron una intervención que solucionara el deterioro de la vía y los problemas de tránsito. La nueva infraestructura también incorpora áreas verdes, contribuyendo a mejorar el entorno urbano y ofrecer espacios más agradables para la comunidad.

Por otro lado, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho resaltó que esta obra forma parte de su plan de mejoramiento de la infraestructura vial del distrito. Asimismo, reafirmó su compromiso de continuar ejecutando proyectos que impulsen el desarrollo urbano, mejoren la movilidad y brinden mejores condiciones de vida para todos los vecinos.