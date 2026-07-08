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Municipalidad de San Juan de Lurigancho entregará nueva obra: pistas y veredas mejorarán calidad de vida
Los vecinos de San Juan de Lurigancho se benefician de la nueva obra, que avanza con un 72 % de ejecución, mejorando la seguridad y tránsito del distrito.
Los vecinos de San Juan de Lurigancho están cada vez más cerca de disfrutar de una importante obra de infraestructura que mejorará la transitabilidad y el entorno urbano del distrito. La Municipalidad de SJL informó que los trabajos en la quinta etapa de Juan Pablo II continúan avanzando y ya registran un 72 % de ejecución, acercándose a su culminación.
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Las intervenciones se desarrollan en la avenida Prolongación San Martín, donde se busca modernizar las vías y brindar mejores condiciones para peatones y conductores. Con esta obra, la comuna espera recuperar un espacio que durante años presentó problemas de deterioro y falta de infraestructura.
Avance de obra de pistas, veredas, muros y más en la quinta zona de Juan Pablo.
El proyecto incluye la construcción de más de 3.000 metros cuadrados de pistas asfaltadas, más de 1.000 metros cuadrados de vías adoquinadas y más de 2.000 metros cuadrados de veredas y graderías. Asimismo, se ejecutan trabajos de implementación de bermas, áreas verdes, rampas de acceso y muros de concreto en beneficio de los vecinos.
Según la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, estas mejoras viales permitirán optimizar la circulación vehicular y peatonal, además de facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida gracias a la incorporación de rampas y espacios accesibles en las zonas.
Los vecinos de la quinta etapa de Juan Pablo II gozarán de modernas estructuras.
Con esta nueva obra en San Juan de Lurigancho, las calles en mal estado que caracterizaron durante décadas este sector están siendo reemplazados por vías pavimentadas y espacios públicos renovados, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de cientos de familias que gozarán de alles más seguras y ordenadas .
Por su parte, los usuarios no dudaron en comentar en las redes sociales. “Cada obra es mucho más que infraestructura: es un hito que queda grabado en el corazón de cada vecino”, “SJL se renueva”, “Esta obra está cambiando la vida de miles de familias”, “Qué bueno, ya era hora”, indicaron.
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