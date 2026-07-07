Se realiza megaoperativo en San Martín de Porres: retiran vehículos informales que ponían en riesgo a usuarios

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ejecutó un megaoperativo de fiscalización en el óvalo de Canta Callao, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y las municipalidades de Lima y San Martín de Porres. Esta iniciativa tuvo el objetivo de recuperar los espacios públicos, reforzar la seguridad vial y combatir el transporte informal de la zona.

Durante la intervención, las autoridades retiraron de circulación 18 vehículos que brindaban el servicio de transporte sin contar con autorización. Por otro lado, se precisó que 10 unidades acumulaban multas por infringir las normas de transporte y el monto superó los S/489.000.

Adicionalmente, el operativo también permitió detectar que 12 de los conductores intervenidos no contaban con licencia de conducir, situación que representa un riesgo para los pasajeros y demás usuarios. Asimismo, se verificó que 14 vehículos tenían más de 30 años de antigüedad, superando el tiempo recomendado para este tipo de servicio.

Se realizó un megaoperativo de fiscalización en el óvalo de Canta Callao.

Las autoridades informaron, además, que una de las unidades circulaba sin placa delantera con la finalidad de evitar ser identificada durante las acciones de fiscalización. Este vehículo registraba más de S/93.000 en multas relacionadas con la prestación informal del servicio de transporte.

El vocero de la ATU, Luis Rivera Hidalgo, señaló que quienes operan sin autorización y conducen sin licencia ponen en peligro la seguridad de la ciudadanía. En ese sentido, afirmó que estos operativos continuarán desarrollándose para retirar de circulación a los infractores y promover el uso del transporte formal.

Por su parte, el jefe de la Región Policial Lima Centro, general Jorge Luis Castillo Vargas, indicó que el óvalo de Canta Callao es un punto crítico debido a la alta presencia de transporte informal y hechos delictivos. La ATU reiteró que mantendrá el trabajo conjunto con la PNP y los gobiernos locales para fortalecer la fiscalización, proteger a los usuarios y garantizar un servicio de transporte seguro, ordenado y de calidad en Lima y Callao.