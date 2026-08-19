Convocan paro de transportistas de Lima y Callao este 25 de agosto: gremio solicita reunión con Keiko Fujimori

Los gremios de transportistas de Lima y Callao anunciaron un paro de 24 horas para el martes 25 de agosto, en rechazo a la creciente ola de extorsiones, amenazas y ataques que viene afectando a conductores, cobradores, empresarios y pasajeros. La medida fue ratificada por dirigentes del sector, quienes cuestionan la respuesta del Gobierno de Keiko Fujimori frente a la inseguridad que golpea al transporte público.

Esta nueva convocatoria cuenta con el respaldo de 11 organizaciones de transporte, que, según los dirigentes, representan a más del 80 % del servicio regular de Lima y Callao. Los representantes sostienen que el incremento de los ataques y el cobro de cupos ha generado una situación insostenible para quienes trabajan diariamente en las calles.

El paro de transportistas tendrá una duración de 24 horas.

Según explicó Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano, en declaraciones a RPP, la paralización fue acordada luego de varios intentos del gremio por conseguir una reunión con la presidenta de la República, sin recibir una respuesta concreta. “En la medida de que no se ha dado y no sepamos cuáles son las medidas o políticas que debe implementar ella en materia de seguridad o su gobierno, finalmente hemos decidido ir a un paro”, precisó.

Entre los cuestionamientos también figura el ‘Plan Escudo’, una estrategia de seguridad implementada para enfrentar la criminalidad. El dirigente Vargas afirmó que los transportistas no participaron en su elaboración y consideró que las medidas anunciadas representan “más de lo mismo”, debido a que los ataques contra trabajadores del sector continúan registrándose.

Transportistas exigen reunión con la presidenta Keiko Fujimori.

Sin embargo, el paro podría suspenderse si el Ejecutivo acepta dialogar antes del 25 de agosto. Los dirigentes han señalado que su intención es que se conceda la audiencia solicitada y se instale una mesa de trabajo para evaluar propuestas concretas contra las extorsiones, el sicariato y el cobro de cupos.

La situación vuelve a poner en alerta a miles de usuarios que dependen diariamente del transporte público para movilizarse por la capital y el Callao. Mientras los gremios esperan una respuesta del Gobierno, mantienen vigente la convocatoria para el martes 25 de agosto, fecha en la que se prevé el ‘apagado de motores’ si no se alcanza un acuerdo previo con las autoridades.