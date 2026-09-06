Jorge Araujo, DT de Juan Pablo II, elogió a Alianza Lima tras empate: "De otra jerarquía"

Jorge ‘Coco’ Araujo quedó conforme con la respuesta de Juan Pablo II tras empatar ante Alianza Lima y destacó la capacidad competitiva que mostró su equipo frente a uno de los planteles más importantes de la Liga 1. El técnico del conjunto de Chongoyape consideró que este tipo de encuentros son importantes para medir el nivel de sus dirigidos.

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Araujo resaltó la dificultad que representó enfrentar a Alianza y valoró que Juan Pablo II pudiera competir de igual a igual durante el compromiso. Para el entrenador, el rendimiento mostrado confirma que el equipo viene evolucionando pese a encontrarse todavía en un proceso de formación.

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“Ha sido un partido difícil en general. Somos un equipo en formación que lo estamos haciendo muy bien. Vamos a ir mejorando. Hay que seguir en la misma línea. Hemos sido competitivos contra un buen equipo, de otra jerarquía”, manifestó el exentrenador de Universitario de Deportes ante los medios.

El popular ‘Coco’ también destacó que medirse contra rivales de este nivel permite conocer con mayor precisión el verdadero potencial de su plantel. En ese sentido, consideró que Juan Pablo II debe aprovechar estas experiencias para seguir creciendo y afrontar con mayor confianza los partidos que restan en el campeonato.

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Asimismo, Jorge Araujo reconoció que el principal objetivo de Juan Pablo II es continuar alejándose de la parte baja de la clasificación. El técnico señaló que el equipo ha tenido que afrontar diferentes escenarios durante el torneo, pero aseguró que sus dirigidos han logrado adaptarse a cada circunstancia.

“Un torneo muy particular para nosotros. Muy competitivo. Estamos saliendo del fondo poco a poco. Nos ha tocado jugar en diferentes localidades. Estamos adaptados a cualquier circunstancia”, concluyó el entrenador de Juan Pablo II.