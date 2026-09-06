Alianza Lima ganó 2-0 a fuerte rival y es líder absoluto del Torneo Clausura 2026

Alianza Lima continúa firme en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Femenina. Las blanquiazules derrotaron 2-0 a Atlético Andahuaylas, uno de los equipos que pelea en la parte alta de la tabla, y consiguieron su octavo triunfo consecutivo en el campeonato.

Alianza Lima venció 2-0 a importante rival y es líder del Torneo Clausura 2026

El encuentro se disputó en el estadio Hugo Sotil Yerén de Villa El Salvador, donde las dirigidas por José Letelier volvieron a demostrar su contundencia. Daniela Montoya fue la encargada de abrir el marcador durante el primer tiempo y le dio tranquilidad al conjunto íntimo.

Alianza Lima ganó 2-0 a Atlético Andahuaylas y es líder del Torneo Clausura 2026

Ya en la segunda mitad, Emily Flores apareció para ampliar la ventaja y sentenciar el 2-0 definitivo a favor de Alianza Lima. Con el resultado, las blanquiazules sumaron nuevamente de a tres y mantienen su campaña perfecta en esta etapa del torneo.

Con este nuevo triunfo, Alianza Lima Femenino confirma su gran momento y extiende una racha de ocho victorias consecutivas. Las íntimas buscarán mantener este paso perfecto en las próximas jornadas para consolidarse en lo más alto del Torneo Clausura 2026.

Alianza Lima Femenino es líder del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Alianza Lima alcanzó los 24 puntos luego de ocho jornadas disputadas, producto de ocho victorias, y se mantiene como líder absoluto del Torneo Clausura 2026. El conjunto victoriano continúa así con puntaje perfecto y aumenta su ventaja en la pelea por los primeros lugares.

En tanto, Atlético Andahuaylas no pudo dar el golpe ante las actuales líderes y permanece con 14 unidades. El cuadro andahuaylino ocupa actualmente el quinto puesto de la clasificación, aunque continúa en la lucha por mantenerse entre los equipos protagonistas.