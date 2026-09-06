Fichajes Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: llegadas, salidas y renovaciones de clubes
Revisa cómo marcha el mercado de fichajes de los clubes de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026-27.
El mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 está cada vez más candente. En las últimas horas, la Universidad San Martín anunció a Yanlis Feliz, exvoleibolista de Alianza Lima. En cuanto a las íntimas, están armando también un buen plantel para repetir el plato. Por otro lado, Universitario, Regatas Lima y los demás clubes están haciendo lo mismo. Revisa aquí cómo están quedando los planteles.
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Plantel de Alianza Lima Vóley: altas, salidas y renovaciones
Cuerpo técnico
- Alejandro Schneider (DT), David Castellanos (Asistente), Gaspar Vicuña (Asistente), Luis Soto (Asistente), Luis Hernán (Estadista), Jorge Calderón (Fisioterapeuta) y Ezequiel Matias (Preparador físico).
Colocadora
- Cristina Cuba Martínez (Fichaje) y María Alejandra Marín (Renovación).
Opuesta
- Taylor Fricano (Fichaje).
Receptora
- Sandra Ostos (Renovación), Esmeralda Loroña (Renovación), Nayeli Yábar (Renovación) y Ysabella Sánchez (Renovación).
Bloqueadora
- Diana de la Peña (Renovación), Clarivett Yllescas (Renovación), Flavia Montes (Fichaje) y Allison Holland (Fichaje).
Líbero
- Esmeralda Sánchez (Renovación) y Zahira Quiñe (Renovación).
Salidas
- Elina Rodríguez, Meegan Hart, Maeva Orlé, Yanlis Féliz, Doris Manco González, Maricarmen Guerrero, Facundo Morando (DT).
Plantel de Universitario Vóley: altas, salidas y renovaciones
Cuerpo técnico
- Francisco Hervás (DT) y Diego Arana Ludeña (Asistente).
Colocadora
- Ingrid Herrada (Fichaje), Seleisa Elisaisa (Renovación) y Lucía Magallanes (Renovación).
Opuesta
- Fátima Villafuerte (Renovación) y Maria Luisa Oliveira (Renovación).
Receptora
- Catherine Flood (Renovación), Cielo Balcázar (Renovación), Angélica Bustamante (Renovación), Daniela Muñoz (Renovación), Karla Ortiz (Renovación) y Aixa Vigil (Fichaje).
Bloqueadora
- Maricarmen Guerrero (Fichaje), Sarah Evaristo (Fichaje), Taya Beller (Renovación) y Claudia Palza Puma (Fichaje).
Líbero
- Marian Patiño (Renovación) y Estrella Bustamante (Renovación).
Salidas
- Angélica Malinverno, Alexandra Machado, María Paula Rodríguez, Mara Leao, Elis Bento, Coraima Gómez y Zaira Manzo.
Plantel de San Martín Vóley: altas, salidas y renovaciones
Cuerpo técnico
- Pablo Martín Ambrosini (DT), Diego Recavarren (Asistente), Rodrigo Ezequiel Alvarez (Estadista), Agustin Mirande (Fisioterapeuta) y Julian Giraldez (Preparador físico).
Colocadora
- Paola Rivera (Renovación) y Alisson Alarcón (Renovación).
Opuesta
- Kari Zumach (Fichaje) y Emily Zinger (Fichaje).
Receptora
- Fernanda Pinto (Renovación), Brenda Lobatón (Renovación), Angélica Aquino (Renovación), Angela Gago (Renovación) y Antonella Tello (Renovación).
Bloqueadora
- Ginna López (Renovación), María Fernanda López-Torres (Fichaje), Alexandra Machado (Fichaje), Meegan Hart (Fichaje).
Líbero
- Pamela Cuya Toro (Renovación), Nicolle Ayala y Cesia Mariño (Renovación).
Salidas
- Fernanda Tomé, Adeola Owokoniran, Sophia Kruczko, Simone Scherer, Shiamara Almeida, Andrea Sandoval, Flavia Montes, Aixa Vigil, Guilherme Schmitz (DT) y Paola Villegas.
Plantel de Regatas Lima Vóley: altas, salidas y renovaciones
Cuerpo técnico
- Horacio Bastit (DT) y Guillermo Cáceres (Asistente).
Colocadora
- Evelyn Linares (Fichaje) y Isabella Carrasco (Promovida).
Opuesta
- Katheryn Ryan (Renovación).
Receptora
- Camila Monge (Renovación), Alexandra Llaro (Renovación), Kiara Montes (Renovación), Waleska Toro (Renovación), Nicole Abreu (Fichaje) e Isabella Escudero (Renovación).
Bloqueadora
- Lesly Johansson (Renovación), Danna Silva (Renovación), Yijhamy Mosquera (Fichaje) y Zoe Koechlin Bernahola (Renovación).
Líbero
- Rachell Enoe Hidalgo (Renovación), Rosa Medina Cruz (Renovación) y Alexa Villena (Renovación).
Salidas
- Petra Schwartzman, Darlevis Mosquera, Katherine Ramírez, Shanaiya Aymé, Bárbara Frangella y Cristina Cuba.
Plantel de Circolo Sportivo Italiano Vóley: altas, salidas y renovaciones
Cuerpo técnico
- Marcos Blanco (DT), Roberto Auqui Canchari (Asistente) y Keymer Robles Carhuachin (Estadista).
Colocadora
- Carolina Takahashi (Fichaje) y Shiamara Almeida (Fichaje).
Opuesta
- Nicole Da Silva (Renovación) y Eugenia Nosach (Renovación).
Receptora
- Antuanette Arteaga (Renovación), Coraima Gómez (Fichaje), Mabel Olemar (Renovación), Brianna Odría Aparicio (Renovación) y Natália Monteiro (Fichaje).
Bloqueadora
- Julieta Holzmaisters (Renovación), Anghela Barboza (Fichaje), Naomi Palomino (Renovación), Mariane Casas (Fichaje) y Raffaela Espinoza (Renovación).
Líbero
- Besnia Villegas (Renovación) y Miyuki Guibo (Renovación).
Salidas
- Astrid Ruiz, Camila Pérez y Grecia Herrada.
Plantel de Géminis: altas, salidas y renovaciones
Cuerpo técnico
- Natalia Málaga (DT) y Kyojun Gu (Asistente).
Colocadora
- Alexandra Muñoz (Renovación) y Alexa Vega Centeño (Renovación).
Opuesta
- Maria Paula Rodríguez (Fichaje) y Andrea Sandoval (Fichaje).
Receptora
- Ariana Phillips Núñez (Renovación), Alondra Alarcón (Fichaje), Milagros Solís Corrales (Renovación), Kiara Vicente (Renovación), Fabiana Hurtado (Renovación) y Ariana Vega Centeno (Renovación).
Bloqueadora
- Florangel Terrero (Renovación) y Lisvel Eve Mejía (Renovación).
Líbero
- Estefany Mariñas (Renovación) y Vannia Adrianzen Ocrospoma (Renovación).
Salidas
- Anghela Barboza, Katielle Alonzo y Nayeli Vílchez.
Plantel de Club Atenea Lima: altas, salidas y renovaciones
Cuerpo técnico
- Lorena Góngora (DT), David Torres Ramirez (Asistente) y Elena Keldibekova (Asistente).
Colocadora
- Brenda Quiroz (Renovación), María José Rojas Ecker (Renovación) y Nayeli Vilchez (Fichaje).
Opuesta
- Nayla Da Silva (Fichaje), Thaisa McLeod Alva (Renovación), Andrea Ampuero (Fichaje), Ariana Vásquez (Renovación), Barbara Agresott (Renovación), María Fernanda Manrique (Renovación), Nahir Cueva (Fichaje), Nicole Pérez (Renovación) y Valentina Valera (Fichaje).
Bloqueadora
- Isabel Fernández (Renovación), Julieta Lazcano (Fichaje), Sandra Chumacero (Fichaje) y Saskya Silvano (Renovación).
Líbero
- Almendra Escobedo (Fichaje) y Macarena Zegarra (Renovación).
Salidas
- Manuela Sierra.
Plantel de Rebaza Acosta: plantel, altas, salidas y renovaciones
Cuerpo técnico
- Martín Rodríguez (DT), Juan Manuel Vásquez (Asistente) y Luis César Chávez (Estadista).
Colocadora
- Dayanne Cure (Renovación) y Greta Martinelli (Fichaje).
Opuesta
- Akemi Camones (Renovación), Jeissy Chia (Renovación) y Keith Meneses (Renovación).
Receptora
- Astrid Ruiz (Fichaje), Camila Alfaro (Renovación), Gianella Chanca (Renovación), Karin Paredes (Renovación), Nexalba Mejías (Renovación), Reibeth Artigas (Fichaje) y Sofía Neves Terilli (Fichaje).
Bloqueadora
- Aayinde Smith (Fichaje), Angelina Escally, Camila Pérez (Fichaje) y Dara Herrada Huarcaya (Fichaje).
Líbero
- Ariana Vílchez (Renovación), Briana Caldas (Renovación), Karla Soto (Renovación) y Wendy Flores (Renovación).
Salidas
- Tato Rivero (DT) y Almendra Escobedo.
Plantel de Deportivo Soan: plantel, salidas, fichajes y renovaciones
Cuerpo técnico
- Vinícius Fernandes (DT), Gabriel Ramon Schwingel (Asistente y estadista) y Maykel Milian (Peparador físico).
Colocadora
- Camila Pineda Lozada (Renovación) y Pâmella Cristina (Fichaje).
Opuesta
- Fanta Fofana (Renovación) y Melody Molina (Renovación).
Receptora
- Ana Caroline Figuererdo (Fichaje), Milena Vilela (Fichaje), Susana Castro (Fichaje), Tamara Estrada (Renovación), Tamara Chávez (Fichaje), Victoria Benjamín (Renovación) y Xina Cortez (Renovación).
Bloqueadora
- Ariana Cueva (Renovación), Camila Mendoza (Renovación), Johany Tucto (Fichaje) y Linda Costa (Fichaje).
Líbero
- Angela Jiménez (Renovación), Liana Torres (Renovación) y Tatiana Cabrera (Renovación).
Salidas
- Mauro Boasso (DT), Julibeth Payano, Allison Holland, Evelyn Linares, Alexandra Carrasco, Johana Montero y Natalie Mitchem.
Plantel de Olva Latino: plantel, altas, salidas y renovaciones
Cuerpo Técnico
- César Arrese (DT).
Colocadora
- Priscila Guerrero (Renovación).
Opuesta
- Yomhara Rivera (Renovación).
Receptora
- Brenda Uribe (Renovación), Gianet Soto (Renovación), Grethel Yucra (Renovación), Niurka Nicolini (Renovación), Reyshel Zea (Renovación) y Ximena Ingaruca (Renovación).
Bloqueadora
- Mariangel Silva (Renovación) y Mirtha Uribe (Renovación).
Líbero
- Brianna Fuentes (Renovación), Brianna Díaz (Renovación) y Diana Carranza (Renovación).
Salidas
- Ingrid Herrada, Paola Villegas y Walter Lung (DT).
Plantel de Deportivo Wanka: salidas y renovaciones
Cuerpo Técnico
- Heinz Garro (DT).
Colocadora
- Salomé Soto (Renovación).
Opuesta
- Alexandra Carrasco (Renovación) y Olinda Lovera (Renovación).
Receptora
- Andrea Díaz Félix (Renovación), Edith Gonzales (Renovación), Grecia Herrada (Renovación) y Milagros Callacna (Renovación).
Líbero
- Evadelaida Talaver (Renovación), Kimberlyn Fernánde (Renovación) y Raphaela Carrillo Valdivia (Renovación).
¡Vamos al Circo!
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