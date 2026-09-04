Diego Rebagliati arremetió contra agresor de Julio César Uribe, ídolo de Sporting Cristal: "Vándalos"

El comentarista deportivo, Diego Rebagliati, se pronunció tras la agresión que sufrió Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, por parte de un presunto hincha celeste en la tarde del último jueves en las afueras del Estadio Alberto Gallardo. El también empresario no se quedó callado y expresó su enérgico rechazo al ataque contra el ídolo del conjunto cervecero.

Diego Rebagliati condenó ataque contra Julio César Uribe por parte de presunto hincha

Durante la emisión del programa 'Al Ángulo', el popular 'Reba' criticó duramente a los responsables de la agresión contra el Diamante y calificó de vándalos a los sujetos que interceptaron su vehículo para increparlo y golpearlo por los malos resultados de la escuadra bajopontina.

“Yo he sido muy crítico del club, he sido muy crítico de Julio César (Uribe), pero de ninguna manera voy a estar de acuerdo con que se utilice la violencia como una herramienta de intentar lograr cualquier cosa en el fútbol. Ir en grupo y pegarle atrás a una persona como Julio César que ya es un adulto mayor, más allá que está impecable y mano o mano no tendría ningún problema en encontrarse con cualquiera de esos vándalos que fueron a pegarle”, manifestó.

En ese sentido, Rebagliati exigió respeto para uno de los ídolos de la institución celeste y recordó que una de las tribunas del Alberto Gallardo lleva su nombre por pedido expreso de la hinchada: “Me parece una vergüenza que hayan llegado a ese punto de no respetar a un ídolo del club. Los nombres de las tribunas en el Alberto Gallardo los eligieron los mismos hinchas”, añadió.

Julio César Uribe, ídolo de Cristal, fue agredido en las afueras del Alberto Gallardo

Como se recuerda, Julio César Uribe fue víctima de un brutal golpe en las afueras del Estadio Alberto Gallardo tras culminar el entrenamiento del plantel de Sporting Cristal. El exfutbolista y leyenda del balompié nacional fue interceptado por un grupo de sujetos, presuntos hinchas, quienes le recriminaron el mal momento que atraviesa el club en la Liga 1.

En un video difundido en redes sociales se observa a uno de los involucrados correr en dirección hacia Uribe, quien descendió de su vehículo para intentar dialogar con la turba enardecida. Lamentablemente, la situación escaló a mayores y el exjugador terminó recibiendo un golpe: “Ya te vas a largar, mercenario”, se oye decir al agresor de Uribe justo antes de consumar su ataque.